JÉRUSALEM, 5 avril (Reuters) - L'enquête israélienne sur la mort de sept travailleurs humanitaires tués lors d'une frappe aérienne à Gaza cette semaine a entraîné le limogeage de deux officiers et l'admonestation formelle de commandants de haut rang, selon un communiqué de l'armée israélienne publié vendredi, tandis que le Bureau des droits de l'homme des Nations unies a indiqué que ces faits peuvent constituer des crimes de guerre.

Les résultats de l'enquête montrent que les forces israéliennes croyaient à tort attaquer des combattants du Hamas lorsqu'elles ont frappé trois véhicules de World Central Kitchen (WCK), une ONG qui fournit des repas à des personnes dans le besoin, tout en indiquant que les procédures habituelles n'avaient pas été respectées.

"La frappe des véhicules d'aide est une grave erreur résultant d'une défaillance sérieuse due à une identification erronée, à des erreurs dans la prise de décision et à une attaque contraire aux procédures opérationnelles standard", a déclaré l'armée israélienne dans un communiqué publié vendredi.

L'armée a par ailleurs indiqué avoir démis de leurs fonctions un chef d'état-major de brigade ayant le grade de colonel et un officier d'appui-feu de brigade ayant le grade de major, et qu'elle avait adressé des blâmes formels à des officiers supérieurs, y compris au général à la tête du commandement sud.

"Attaquer des personnes ou des objets impliqués dans l'aide humanitaire peut constituer un crime de guerre", a déclaré vendredi Jeremy Laurence, porte-parole du Bureau des droits de l'homme des Nations unies, qui a appelé à faire cesser l'impunité.

"Les frappes aériennes israéliennes qui ont tué le personnel de World Central Kitchen soulignent les conditions horribles dans lesquelles les travailleurs humanitaires opèrent à Gaza", a précisé Jeremy Laurence, ajoutant que la suspension de l'acheminement et de la distribution de l'aide par des ONG augmentait le "risque déjà réel d'un plus grand nombre de décès dus à la famine et à la maladie à plus grande échelle". (Reportage de James Mackenzie et Gabrielle Tétrault-Farber, version française Augustin Turpin)