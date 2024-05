par Nidal al-Mughrabi

PARIS, 25 mai (Reuters) - Les forces israéliennes ont tué plus de 30 personnes dans de nouveaux assauts sur la bande de Gaza, ont dit samedi les services de secours palestiniens, au lendemain de l'appel de la Cour internationale de justice (CIJ) à un arrêt immédiat de l'offensive militaire d'Israël sur la ville de Rafah, à l'extrême sud du territoire palestinien.

Malgré la poursuite de l'offensive contre les militants du groupe palestinien Hamas, les négociations entre des médiateurs des deux camps doivent reprendre la semaine prochaine, selon un officiel au fait du dossier.

Ces discussions ont été décidées après une rencontre entre le directeur du Mossad, l'agence de renseignement israélienne, son homologue de la CIA américaine et le Premier ministre du Qatar, a ajouté la source.

"A la fin de la rencontre, il a été décidé que dans les prochaines semaines, des négociations s'ouvriront sur de nouvelles propositions conduites par les médiateurs, l'Egypte et le Qatar, avec l'implication active des Etats-Unis", a-t-elle poursuivi.

Aucun commentaire n'a pu être obtenu dans l'immédiat auprès du Hamas sur le statut des discussions.

Après plus de sept mois de guerre à Gaza, les médiateurs peinent toujours à parvenir à une avancée significative, Israël demandant la libération des otages détenus par le Hamas, tandis que ce dernier demande la libération de prisonniers palestiniens détenus par Israël et la fin de la guerre.

La Cour internationale de justice (CIJ) a ordonné vendredi à l'Etat israëlien de cesser "immédiatement" son offensive militaire sur Rafah, dans le cadre des mesures conservatoires visant à prévenir un crime de génocide dans le territoire palestinien.

Si cette décision souligne l'isolement international d'Israël dans son offensive à Gaza, la Cour internationale de justice n'a aucun moyen de contraindre l'application de son ordonnance, prise dans le cadre d'une procédure engagée en décembre dernier à l'initiative de l'Afrique du Sud.

Plus de 35.000 Palestiniens ont été tués depuis le début de l'offensive israélienne contre Gaza, selon un bilan du ministère de la Santé du territoire. Cette offensive a été lancée après l'attaque de militants conduits par le Hamas contre des communautés israéliennes le 7 octobre dernier, durant laquelle environ 1.200 personnes ont été tuées et plus de 250 pris en otage, selon un décompte israélien. (Avec Ari Rabinovitch à Jérusalem, Gilles Guillaume pour la version française)