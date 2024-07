par Nidal al-Mughrabi

LE CAIRE, 11 juillet (Reuters) - Prise sous le feu d'une intense offensive, la population de Gaza se terrait jeudi dans l'espoir d'échapper aux bombardements israéliens qui n'ont pas épargné de nombreux Gazaouis dont les corps gisent faute de pouvoir être ramassés.

Cette nouvelle opération militaire est conduite alors que se poursuivent en Egypte et au Qatar des pourparlers appuyés par les Etats-Unis sur un cessez-le-feu.

Pour le Hamas, l'offensive israélienne remet en question les chances de succès de discussions qui devaient entrer dans leur dernière ligne droite.

Abritant plus d'un quart des habitants de l'enclave palestinienne avant la guerre, la ville de Gaza a été quasiment détruite lors des premières semaines de combats l'année dernière, mais des centaines de milliers de Palestiniens sont revenus dans des maisons en ruines au gré des ordres d'évacuations israéliens.

Des habitants, vivants et morts, sont piégés sous les décombres de leurs logements dans les quartiers de Tel al Haoua et Sabra et les sauveteurs ne peuvent pas les atteindre, selon des informations du ministère gazaoui de la Santé et le Service des urgences civiles a estimé qu'au moins 30 personnes ont été tuées dans les zones de Tel al Haoua et de Rimal et se dit incapable de récupérer les cadavres qui jonchent les rues.

Malgré les ordres d'évacuations donnés mercredi par l'armée israélienne aux habitants de la ville de Gaza, de nombreux habitants ont refusé d'obtempérer et le font savoir en diffusant sur les réseaux sociaux.

"Nous mourrons mais ne partirons pas vers le sud. Nous avons enduré la famine et les bombes pendant neuf mois et nous sommes prêts à mourir en martyrs ici", déclare à Reuters Mohammad Ali, 30 ans, joint par messagerie.

Mohammad Ali, dont la famille a déménagé plusieurs fois dans la ville, a dit qu'ils manquaient de nourriture, d'eau et de médicaments. "L'occupation bombarde la ville de Gaza comme si la guerre recommençait. Nous espérons qu'il y aura bientôt un cessez-le-feu, mais sinon, c'est la volonté de Dieu."

Israël a lancé son attaque sur la bande de Gaza l'année dernière après que des combattants conduits par le Hamas ont franchi la clôture frontalière dans le sud d'Israël, tuant 1.200 personnes et capturant plus de 250 otages selon les décomptes israéliens.

Depuis lors, l'attaque israélienne a tué plus de 38.000 personnes selon les autorités médicales de Gaza.

Le bureau de communication du gouvernement de Gaza, dirigé par le Hamas, a déclaré que les forces israéliennes avaient quitté la banlieue de Chedjaïa, à l'est de Gaza, après plus de deux semaines d'une nouvelle incursion militaire, au cours de laquelle des dizaines de personnes ont été tuées et des quartiers résidentiels ont été détruits.

Près de la frontière avec l'Égypte, où les chars opèrent dans la majeure partie de la ville depuis mai, les habitants ont déclaré que l'armée continuait de détruire des maisons dans les zones ouest et centre, alors que se poursuivent les combats avec le Hamas, le Djihad islamique et d'autres factions.

Parallèlement à ces opérations militaires, les pourparlers se poursuivent au Qatar et en Egypte après que le Hamas a fait la semaine dernière d'importantes concessions, renonçant notamment à faire de la fin des opérations militaires israéliennes un préalable à un cessez-le-feu et à la libération d'otages encore retenus.

Contactés par Reuters, deux responsables du Hamas n'ont fait aucun commentaire sur l'état des discussions.

"Il y aura une réunion aujourd'hui entre le Hamas et les médiateurs pour prendre connaissance des réponses données par l'occupation (le gouvernement israélien NDLR)", a dit un responsable palestinien sans plus de détails. (Rédigé par Nidal al-Mughrabi; Version française Nicolas Delame, édité par Kate Entringer)