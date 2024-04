JERUSALEM, 4 avril (Reuters) - L'armée israélienne a suspendu jeudi les permissions dans toutes ses unités combattantes, sur fond de menace de représailles de l'Iran après la mort lundi de commandants des Gardiens de la révolution dans le bombardement du consulat iranien à Damas, en Syrie.

"Conformément à l'évaluation de la situation, il a été décidé que les permissions seraient provisoirement suspendues pour toutes les unités de combat des IDF (Forces de défense israéliennes). Les IDF sont en guerre et le déploiement des forces fait l'objet d'une évaluation permanente en fonction des besoins", déclare l'armée israélienne dans un communiqué.

Mercredi, l'armée avait déjà annoncé le recrutement de réservistes pour renforcer les défenses aériennes.

Des journalistes de Reuters et des habitants de Tel Aviv ont rapporté jeudi que le service de géolocalisation GPS avait été interrompu, une mesure qui semble destinée à éloigner les missiles guidés.

L'Iran a menacé Israël de représailles après la frappe sur son consulat à Damas lundi, attribuée de façon unanime à Israël qui n'a pour sa part ni confirmé, ni démenti.

Cette attaque, l'une des plus importantes contre des intérêts iraniens en Syrie, a relancé les craintes d'une escalade des tensions déjà vives dans la région.

Israël mène toujours son offensive dans la bande de Gaza après l'attaque meurtrière sur son sol du Hamas le 7 octobre dernier. Le pays échange régulièrement des coups de feu avec le mouvement Hezbollah présent au Liban et soutenu par l'Iran.

Jusqu'à présent, Téhéran s'est abstenu d'une action directe dans le conflit tout en apportant son soutien aux frappes de ses alliés sur des cibles israéliennes ou américaines.

D'après Amos Yadlin, ancien responsable des services de renseignement israéliens, l'Iran pourrait choisir ce vendredi - le dernier du mois de ramadan qui s'achève la semaine prochaine - pour répondre à l'attaque de Damas, de façon indirecte ou non.

