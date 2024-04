L'approche du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu vis-à-vis de la guerre à Gaza est une "erreur", a déclaré le président américain Joe Biden dans une interview publiée mardi, critiquant une nouvelle fois la manière dont Israël gère le conflit.

"Je pense que ce qu'il fait est une erreur. Je ne suis pas d'accord avec son approche", a déclaré M. Biden à Univision, une chaîne de télévision américaine en langue espagnole.

M. Biden avait déjà qualifié les bombardements israéliens à Gaza d'"aveugles" et les actions militaires d'"excessives".

La Maison-Blanche a déclaré la semaine dernière que le président, lors d'un appel avec M. Netanyahu, avait menacé de conditionner le soutien des États-Unis à l'offensive israélienne à la prise de mesures concrètes pour protéger les travailleurs humanitaires et les civils. Cet appel faisait suite à une frappe aérienne israélienne qui a tué sept membres du personnel de l'organisation humanitaire World Central Kitchen.

"Ce que je demande, c'est que les Israéliens appellent à un cessez-le-feu et autorisent, pour les six ou huit prochaines semaines, un accès total à toute la nourriture et à tous les médicaments entrant dans le pays", a déclaré M. Biden lors de l'interview de mardi.

L'assaut militaire d'Israël sur Gaza a fait l'objet de critiques internationales de plus en plus vives. Sur le plan intérieur, M. Biden a également dû faire face à des mois de protestations de la part de militants anti-guerre, de musulmans et d'Américains d'origine arabe dans tout le pays, qui ont exigé un cessez-le-feu permanent à Gaza et des restrictions sur l'aide militaire américaine à Israël.

L'attaque du Hamas contre Israël, le 7 octobre, a fait 1 200 morts, selon les chiffres israéliens. L'assaut militaire israélien contre la bande de Gaza, gouvernée par le Hamas, a fait plus de 33 000 morts, selon le ministère de la santé local, a déplacé la quasi-totalité de ses 2,3 millions d'habitants et a donné lieu à des allégations de génocide qu'Israël nie. L'enclave côtière souffre également d'une famine généralisée.

Israël a reçu plus d'aide étrangère des États-Unis que n'importe quel autre pays depuis la Seconde Guerre mondiale, bien que l'aide annuelle ait été éclipsée depuis deux ans par le financement et l'équipement militaire envoyés à l'Ukraine depuis l'invasion de la Russie en 2022.

Les États-Unis ont toujours protégé Israël au sein du Conseil de sécurité des Nations unies et ont opposé leur veto à trois projets de résolution sur la guerre à Gaza. Ils se sont abstenus le mois dernier lorsque le Conseil de sécurité a exigé un cessez-le-feu immédiat.