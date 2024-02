Le président américain Joe Biden a déclaré vendredi que le déraillement toxique d'un train de la Norfolk Southern à East Palestine, dans l'Ohio, aurait pu être évité, lors d'une visite dans la région, un an après l'incident qui a déclenché une crise sanitaire et environnementale.

Lors de son premier voyage depuis le déraillement, M. Biden a visité le site de l'accident, qui a contraint les habitants à abandonner leurs maisons. Depuis, de nombreuses personnes souffrent d'éruptions cutanées, de problèmes respiratoires et d'autres affections.

"Bien qu'il y ait des cas de force majeure, il s'agit d'un acte de cupidité qui aurait pu être évité à 100 %", a déclaré M. Biden. "Nous poussions les compagnies ferroviaires à prendre plus de précautions, à s'occuper du freinage, à s'occuper de toute une série de choses qui n'ont pas été prises en compte. Norfolk Southern a manqué à ses responsabilités.

Le maire d'East Palestine, Trent Conaway, un conservateur qui ne soutient pas M. Biden, a invité le président démocrate à lui rendre visite, estimant que cela serait bénéfique pour sa communauté.

"Président Biden, votre visite tant attendue dans notre village aujourd'hui nous permet de nous concentrer sur les points sur lesquels nous sommes d'accord", a déclaré M. Conaway, citant notamment les efforts déployés pour résoudre les problèmes de santé à long terme dans la communauté et la croissance économique.

Le président a exhorté le Congrès à adopter un projet de loi bipartisan visant à renforcer les lois sur la sécurité ferroviaire et a déclaré que le gouvernement fédéral resterait actif au sein de la communauté jusqu'à ce que le nettoyage soit terminé. Le projet de loi, présenté par les sénateurs de l'Ohio J.D. Vance, un républicain, et Sherrod Brown, un démocrate, est au point mort.

Les républicains et certains habitants de la région ont critiqué M. Biden pour ne pas s'être rendu sur place plus tôt. Le cortège de M. Biden est passé devant des manifestants dans le village ; certains ont fait des gestes grossiers et une personne a crié : "Un an trop tard ! Un an trop tard !

L'administration de M. Biden affirme qu'il s'est concentré sur cette question depuis le déraillement.

Norfolk Southern a déclaré qu'elle savait que des travaux supplémentaires étaient nécessaires.

Nous sommes fiers des progrès que nous avons accomplis pour assainir complètement le site et aider la communauté à se rétablir. Mais nous savons qu'il y a encore du travail à faire. Nous continuerons à tenir nos promesses et à écouter la communauté", a déclaré le directeur général Alan Shaw dans un communiqué.

Lors d'un arrêt dans une boutique de bougies en ville, M. Biden a bu un verre d'eau du robinet local et un récipient de café. L'administrateur de l'Agence américaine de protection de l'environnement (EPA), Michael Regan, a déclaré aux journalistes que l'agence avait contrôlé les puits et l'eau municipale et "qu'il n'y avait pas de niveaux élevés d'exposition à la pollution en raison de ce déraillement".

L'ancien président Donald Trump, qui devrait être le rival de M. Biden à la présidentielle de 2024, s'est rendu en Palestine orientale environ deux semaines après l'incident et a qualifié la réponse fédérale de trahison. Il n'a pas commenté vendredi la visite de M. Biden.

Le National Transportation Safety Board, qui n'a pas encore remis son rapport final, a déclaré que 38 wagons avaient déraillé le 3 février 2023 et qu'un incendie avait endommagé une douzaine d'autres wagons. Les habitants des deux côtés de la frontière entre l'Ohio et la Pennsylvanie ont reçu l'ordre d'évacuer les lieux en raison du déraillement et du déversement de produits chimiques toxiques.

Norfolk Southern a estimé qu'il lui en coûterait plus de 800 millions de dollars pour nettoyer les produits chimiques dangereux, aider la communauté à se reconstruire et répondre aux poursuites judiciaires. (Reportage de Jeff Mason en Palestine orientale, Nandita Bose à Washington et Jarrett Renshaw en Pennsylvanie ; Reportage complémentaire d'Andrea Shalal ; Rédaction de David Gregorio et Edwina Gibbs)