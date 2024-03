Joe Biden reconnaît la "douleur" des Américains d'origine arabe face à la guerre à Gaza

Le 29 mars 2024 à 21:20 Partager

Joe Biden a reconnu vendredi "la douleur ressentie" par de nombreux Américains d'origine arabe à propos de la guerre à Gaza et du soutien apporté par les États-Unis à Israël et à son offensive militaire, qui a suscité la colère et la déception des Arabes, des musulmans et des militants anti-guerre.

De nombreux musulmans et Arabes des États-Unis ont exhorté le président démocrate à demander un cessez-le-feu permanent, à mettre fin à la vente d'armes à Israël et à user de davantage de moyens de pression pour protéger la vie des civils alors qu'une crise humanitaire se déroule à Gaza. "Nous devons également nous arrêter pour réfléchir à la douleur ressentie par tant de membres de la communauté arabo-américaine à cause de la guerre à Gaza", a déclaré M. Biden dans une proclamation sur le Mois de l'héritage arabo-américain publiée par la Maison-Blanche, ajoutant qu'il était "dévasté" par la souffrance. Toutefois, quelques heures après la déclaration de M. Biden, le Washington Post a rapporté que son gouvernement avait approuvé ces derniers jours l'envoi à Israël de bombes et d'avions de guerre supplémentaires d'une valeur de plusieurs milliards de dollars. Israël est le principal bénéficiaire de l'aide étrangère américaine et les États-Unis ont opposé leur veto à plusieurs votes aux Nations unies appelant à un cessez-le-feu dans l'assaut de Gaza, avant de s'abstenir lors d'un vote à la fin du mois de mars. Depuis 2021, l'administration Biden publie des proclamations à l'occasion du mois d'avril, qui est le Mois du patrimoine arabo-américain. Cette année, la proclamation a été plus longue que les précédentes en raison des commentaires de M. Biden sur Gaza. Des manifestations réclamant un cessez-le-feu à Gaza ont eu lieu dans de nombreuses villes américaines ces derniers mois, notamment près d'aéroports et de ponts à New York et Los Angeles, des veillées devant la Maison Blanche et des marches à Washington. Les manifestants ont régulièrement interrompu les événements et les discours de campagne de M. Biden, notamment lors d'une soirée de collecte de fonds très médiatisée à New York jeudi. Ils ont demandé à M. Biden de répondre à leurs exigences sous peine de perdre leur soutien lors des élections de novembre. Il est peu probable que les Américains arabes et musulmans soutiennent le rival de M. Biden, l'ancien président républicain Donald Trump, mais les observateurs notent qu'ils pourraient ne pas participer à l'élection et priver M. Biden de voix cruciales. Ils avaient massivement soutenu M. Biden en 2020. M. Biden a déclaré vendredi qu'il s'efforçait d'accroître l'aide humanitaire à Gaza, de libérer les otages pris par le Hamas et d'instaurer un cessez-le-feu immédiat d'une durée d'au moins six semaines. M. Biden a également déclaré que les Américains d'origine arabe étaient la cible de crimes haineux, rappelant l'agression mortelle à l'arme blanche de Wadea Al-Fayoume, un Américain d'origine palestinienne âgé de six ans, en octobre dans l'Illinois, la fusillade de trois étudiants d'origine palestinienne dans le Vermont en novembre et l'agression à l'arme blanche d'un Américain d'origine palestinienne au Texas en février. Le groupe islamiste palestinien Hamas a attaqué Israël le 7 octobre, faisant 1 200 morts selon les chiffres israéliens. L'assaut militaire israélien contre la bande de Gaza, gouvernée par le Hamas, a tué plus de 32 000 personnes, selon le ministère de la santé local, déplacé la quasi-totalité de ses 2,3 millions d'habitants, mis l'enclave au bord de la famine et donné lieu à des accusations de génocide qu'Israël nie.