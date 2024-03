Le président Joe Biden devrait annoncer vendredi son intention d'ordonner un largage militaire aérien d'aide humanitaire à Gaza, ont déclaré à Reuters quatre responsables américains sous le couvert de l'anonymat.

Ces responsables ont refusé d'évoquer la date exacte du parachutage de l'aide américaine à Gaza, mais deux d'entre eux ont déclaré qu'il pourrait avoir lieu dans les jours à venir.

Selon le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies, au moins 576 000 personnes dans la bande de Gaza, soit un quart de la population de l'enclave, sont à deux doigts de la famine.

Une catastrophe humanitaire est en train de se produire dans la bande de Gaza, en particulier dans le nord, après près de cinq mois d'une campagne aérienne et terrestre israélienne qui a détruit des pans entiers de cette bande côtière surpeuplée et l'a poussée au bord de la famine.

Alors que les habitants se nourrissent d'aliments pour animaux et même de cactus pour survivre, et que les médecins affirment que les enfants meurent de malnutrition et de déshydratation dans les hôpitaux, les Nations unies ont déclaré qu'elles se heurtaient à des "obstacles insurmontables" pour acheminer l'aide.

David Deptula, un général trois étoiles de l'armée de l'air américaine à la retraite qui a commandé la zone d'exclusion aérienne au-dessus du nord de l'Irak, a déclaré que les largages aériens sont une opération que l'armée américaine peut exécuter efficacement.

"C'est quelque chose qui correspond tout à fait à leur mission", a déclaré M. Deptula à Reuters.

"Il y a de nombreux défis à relever. Mais il n'y a rien d'insurmontable".