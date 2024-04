Le mépris du célèbre chef Jose Andres pour la bureaucratie est l'une des raisons pour lesquelles son organisation caritative s'est retrouvée à coordonner l'effort humanitaire à Gaza lorsque sept de ses employés ont été tués par une frappe aérienne israélienne.

Les travailleurs humanitaires de World Central Kitchen (WCK) ont été tués lorsque leur convoi a été touché peu après avoir supervisé le déchargement de 100 tonnes de nourriture acheminées à Gaza par voie maritime.

WCK a commencé le mois dernier à acheminer de l'aide alimentaire aux populations affamées du nord de la bande de Gaza via un couloir maritime au départ de Chypre, en collaboration avec l'organisation caritative espagnole Open Arms.

Cette décision fait suite au refus d'Israël d'autoriser l'agence des Nations unies pour les réfugiés palestiniens (UNRWA) à livrer de la nourriture dans le nord de Gaza, après que certains membres du personnel de l'agence ont été accusés d'avoir participé à l'attaque menée le 7 octobre par des membres du groupe militant palestinien Hamas contre le sud d'Israël.

Oscar Camps, directeur d'Open Arms, a déclaré dans un entretien avec Reuters que la route maritime entre Chypre et Gaza était ouverte depuis le 20 décembre, mais qu'aucune organisation ne l'avait empruntée.

Ils ont construit une jetée de fortune à partir de décombres et ont déchargé l'aide à quelques mètres seulement des bombardements, alors qu'Israël avait prévenu qu'il ne pouvait pas garantir leur sécurité.

M. Andres, qui est espagnol et américain, a déclaré sur X qu'il avait décidé de participer à l'acheminement de l'aide par voie maritime à la suite d'une invitation du gouvernement chypriote, en espérant que d'autres fournisseurs d'aide feraient de même.

Le 26 mars, il a déclaré que 67 cuisines WCK fonctionnaient à Gaza, nourrissant 350 000 personnes par jour. Les opérations sont désormais suspendues à la suite de la frappe aérienne israélienne sur le convoi du WCK.

Au début du conflit, WCK s'était associé à des restaurants et à des hôpitaux en Israël pour nourrir les personnes déplacées ou blessées par l'attaque du Hamas sur le pays le 7 octobre, avant de passer en février à l'aide au parachutage d'aide au-dessus de la bande de Gaza.

ADAPTATION

Fondé par Andres en 2010 après s'être rendu en Haïti pour apporter son aide à la suite d'un tremblement de terre qui a fait plus de 300 000 morts, WCK est rapidement devenu l'un des principaux fournisseurs d'aide d'urgence sur les lieux d'une catastrophe naturelle ou d'un conflit humain.

L'ONG se décrit comme "la première à arriver en première ligne", utilisant une approche "entrepreneuriale et adaptative" pour "privilégier le fait de nourrir les gens rapidement plutôt que de demander la permission ou de suivre des systèmes et une bureaucratie qui manquent d'urgence et de flexibilité".

"Lorsque d'autres évaluent la situation, nous sommes déjà en train de nourrir les gens et, ce faisant, nous apprenons ce qui se passe, et non l'inverse", a déclaré M. Andres lors d'une récente interview accordée à l'édition espagnole de Vanity Fair.

L'organisation caritative affirme être entrée en Ukraine cinq jours après l'invasion russe en février 2022 et avoir ouvert des restaurants dans cinq villes.

Né en 1969 dans une ville minière du nord de l'Espagne, dans la région des Asturies, M. Andres a travaillé comme apprenti au restaurant expérimental El Bulli de Ferran Adria, près de Barcelone, avant de s'installer aux États-Unis en 1991, où il a créé le restaurant de tapas Jaleo.

Sa société ThinkFoodGroup possède aujourd'hui plus de 20 restaurants, dont un avec deux étoiles Michelin.

Il a cultivé des relations avec certaines des personnes les plus puissantes des États-Unis, recevant un don de 100 millions de dollars du fondateur d'Amazon, Jeff Bezos, en 2021, et nouant des relations avec l'ancien président des États-Unis, Barack Obama.

En 2014, le gouvernement d'Obama l'a nommé "Outstanding American by Choice", une récompense décernée aux citoyens américains naturalisés qui ont accompli des choses extraordinaires, puis lui a décerné la National Humanities Medal en 2015.

Ses relations avec le successeur d'Obama, Donald Trump, ont été moins cordiales.

Les deux hommes sont parvenus à un accord en 2017 après que Trump a poursuivi Andres pour rupture de contrat lorsque l'Espagnol a annulé les plans d'un restaurant dans l'hôtel de Trump à Washington à la suite des commentaires que le candidat à la présidence de l'époque avait faits sur les Mexicains, les qualifiant de "violeurs" et de "meurtriers".