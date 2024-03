Accueillir le rappeur Fat Joe à la Maison-Blanche pour parler de la réforme des lois sur la marijuana. Visite d'une clinique d'avortement. Appeler à un cessez-le-feu à Gaza sur le pont historique de Selma, en Alabama. marcher sur la scène de crime ensanglantée de la fusillade de l'école de Parkland, en Floride.

Ces dernières semaines, la vice-présidente des États-Unis, Kamala Harris, est sortie de l'ombre du président Joe Biden dans le cadre d'un effort très médiatisé visant à persuader la coalition fracturée d'électeurs qui les a portés à la Maison-Blanche de leur accorder un second mandat.

L'évolution du rôle de Mme Harris intervient alors que les démocrates progressistes s'en prennent à M. Biden pour ses positions pro-israéliennes et que les sondages le montrent dans une course serrée face à son rival républicain Donald Trump.

Alors que les électeurs de gauche remettent en question l'âge et le leadership de M. Biden, un problème auquel M. Trump n'est pas confronté avec ses électeurs de base, Mme Harris, âgée de 59 ans, aborde des sujets plus brûlants, plus souvent et plus directement que M. Biden.

M. Biden a défendu le droit à l'avortement, mais en mettant l'accent sur les femmes dont la vie est en danger, et a qualifié cette question de "profondément privée et douloureuse".

M. Harris est allé plus loin : lors d'une visite au Planned Parenthood de Minneapolis, qui serait la première fois qu'un vice-président en exercice se rend dans une clinique d'avortement, l'ancien sénateur a décrit l'avortement comme un élément fondamental des soins de santé pour les femmes, en des termes très vifs.

"Tout le monde se prépare à entendre parler d'utérus", a-t-elle déclaré. "Des problèmes comme les fibromes - nous pouvons nous en occuper - les dépistages du cancer du sein, les soins contraceptifs - c'est le genre de travail qui se fait ici, en plus, bien sûr, des soins liés à l'avortement.

À Selma, elle a tenu les propos les plus fermes jamais formulés par un responsable américain sur l'offensive israélienne contre le Hamas : "Compte tenu de l'ampleur des souffrances à Gaza, un cessez-le-feu immédiat s'impose.

Son utilisation du mot "cessez-le-feu", un terme que les démocrates de gauche étaient si impatients d'entendre qu'il était devenu un cri de ralliement, a été applaudie par certains, bien que d'autres aient exigé qu'elle s'accompagne également de changements politiques. Mme Harris a également incité Israël à faire davantage pour atténuer ce qu'elle a qualifié de "catastrophe humanitaire" à Gaza.

"Il ne fait aucun doute que la vice-présidente a essayé de faire évoluer la conversation sur Gaza vers plus d'empathie, mais l'introduction d'un nouveau langage tombe à plat lorsqu'il n'y a aucune preuve qu'elle pousse à un changement de politique plus significatif", a déclaré Abbas Alawieh, un haut responsable d'une campagne exhortant les électeurs à protester contre Biden en votant "non engagé" lors des primaires démocrates.

"Elle doit pousser davantage M. Biden à changer la politique américaine", a-t-il ajouté.

Les collaborateurs actuels et anciens de Mme Harris ont contesté l'idée d'une quelconque différence de politique entre M. Biden et Mme Harris, qualifiant leurs efforts de différence de ton et d'accent. Selon eux, les initiatives de Mme Harris reflètent des domaines d'intérêt qui, dans certains cas, remontent à l'époque où elle était procureur.

"Elle a été à l'avant-garde de certaines des questions les plus importantes auxquelles le pays est confronté, et certainement celles qui seront déterminantes pour l'élection", a déclaré Dave Cavell, un ancien rédacteur de discours de Mme Harris.

M. Biden ne peut pas mettre l'accent sur les questions culturelles qui divisent le pays sans s'aliéner les électeurs les plus conservateurs dont il a besoin pour gagner, ont déclaré des collaborateurs actuels et anciens. En tant que "leader de la coalition" des démocrates, il doit se concentrer sur les questions économiques fondamentales qui feront pencher la balance du côté des centristes.

À cette fin, il a profité de 11 de ses 16 déplacements cette année dans des États électoraux compétitifs tels que le Wisconsin, le Michigan et la Pennsylvanie pour promouvoir des politiques économiques de type "kitchen table", telles que le retour des emplois manufacturiers délocalisés à l'étranger et le soutien aux syndicats.

Mme Harris, première vice-présidente noire, asiatique et féminine, adopte au contraire un rôle de pugiliste en organisant une tournée intitulée "Fight for Reproductive Freedoms" (lutte pour les libertés en matière de procréation) et une autre intitulée "Fight for Our Freedoms" (lutte pour nos libertés) dans les universités, en plus de parler d'économie.

UN AUTRE DÉFI POUR HARRIS

M. Biden a confié à Mme Harris un certain nombre de questions apparemment insolubles au cours de sa vice-présidence, qu'il s'agisse du problème de l'immigration à la frontière sud des États-Unis, vieux de plusieurs décennies, ou de la lutte contre la tendance, vieille de plusieurs générations, à limiter le droit de vote des Américains de gauche.

Un autre défi de taille consiste à reconquérir une partie de la coalition démocrate qui s'est fracturée sur la politique israélienne, l'immigration et l'économie.

Les sondages Reuters/Ipsos qui montrent que M. Biden et M. Trump sont à égalité au niveau national révèlent également qu'une majorité de femmes, de personnes de moins de 40 ans et de Latinos désapprouvent la performance de M. Biden en tant que président. Chaque groupe a favorisé M. Biden en 2020, l'aidant à battre M. Trump.

Seuls 56 % des Noirs approuvent le travail de M. Biden, des chiffres faibles pour un groupe qui vote généralement à 9 contre 1 pour les démocrates lors des élections présidentielles.

M. Harris, dont le taux d'approbation dans les récents sondages d'opinion est également inférieur à 40 %, est également l'homme politique démocrate le plus populaire des États-Unis après M. Biden. Toutefois, certains collaborateurs de la Maison-Blanche ont mis en doute, en privé, son efficacité en tant que porte-parole de l'administration et sa capacité à remporter la victoire si elle était en tête de liste.

Si M. Trump gagne les électeurs blancs, le groupe racial le plus important aux États-Unis, pour la troisième élection consécutive, Mme Biden devra s'imposer parmi un ensemble diversifié de groupes qui favorisent généralement les démocrates.

Certains signes indiquent que M. Harris s'apprête à livrer un combat difficile.

Lors d'un voyage à San Juan la semaine dernière, visant également à courtiser les 5,9 millions de Latinos portoricains qui vivent sur le continent américain, l'arrivée de Mme Harris dans un centre communautaire célébrant la culture de l'île caribéenne a été réprimandée par des manifestants.

Certains ont scandé "Yankee, rentre chez toi" et brandi des pancartes qualifiant M. Harris de "criminel de guerre" pour le soutien apporté par l'administration Biden à Israël en réponse à l'attaque du Hamas le 7 octobre, malgré le nombre croissant de morts à Gaza. De telles manifestations ont eu lieu lors de nombreux événements organisés par Mme Harris.

Elle a cependant un admirateur de plus en plus bruyant en la personne de M. Biden, qui s'est déjà demandé s'il ferait d'elle sa colistière en 2020. Mme Harris s'est efforcée de ne pas paraître en décalage avec son patron, décrivant M. Biden et elle le 4 mars comme "alignés et cohérents depuis le tout début" sur la question de Gaza.

"Je l'adore", a déclaré M. Biden, sans se faire prier, à propos de Mme Harris le 6 février. Elle "fait un travail incroyable", a-t-il ajouté le 18 mars.

Lisez l'intégralité de l'article de Reuters sur l'élection 2024 ici :