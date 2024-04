L'Australie a déclaré mercredi à Israël que la mort d'un travailleur humanitaire australien à Gaza lors d'une frappe aérienne israélienne était scandaleuse et qu'Israël continuerait à perdre son soutien s'il ne changeait pas sa ligne de conduite.

"Je me suis entretenu avec mon homologue, le ministre des affaires étrangères d'Israël, tard hier soir [...]. Je lui ai dit que la mort de tout travailleur humanitaire et celle de Zomi Frankcom étaient scandaleuses et inacceptables", a déclaré la ministre des affaires étrangères, Penny Wong.

Zomi Frankcom laissera derrière elle "un héritage de compassion, de bravoure et d'amour pour tous ceux qui étaient dans son orbite", a déclaré sa famille dans un communiqué, selon la chaîne nationale ABC.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré mardi qu'une frappe aérienne israélienne avait tué par erreur sept personnes travaillant pour l'organisation caritative World Central Kitchen à Gaza, et les États-Unis et d'autres alliés ont demandé des explications.

La frappe a tué des citoyens australiens, britanniques et polonais, ainsi que des Palestiniens et une personne ayant la double nationalité américaine et canadienne.

Mme Wong a déclaré qu'Israël devait expliquer comment les véhicules d'aide, qui, selon les médias, étaient clairement identifiés et dont les déplacements étaient partagés avec l'armée israélienne, avaient été attaqués.