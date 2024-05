L'Égypte a refusé de coordonner avec Israël l'entrée de l'aide à Gaza par le point de passage de Rafah en raison de "l'escalade inacceptable" d'Israël, a rapporté samedi la chaîne de télévision par satellite Alqahera News, affiliée à l'État égyptien, citant un haut fonctionnaire.

Ce dernier a également déclaré que l'Égypte tenait Israël pour responsable de la détérioration de la situation dans la bande de Gaza.

Le 7 mai, les forces israéliennes se sont emparées du principal poste-frontière de Rafah, fermant ainsi une voie vitale pour l'acheminement de l'aide vers l'enclave assiégée.

Les Nations unies et d'autres agences d'aide internationale ont déclaré que la fermeture des deux points de passage vers le sud de la bande de Gaza - Rafah et Kerem Shalom, contrôlé par Israël - avait pratiquement coupé l'enclave de l'aide extérieure et que très peu de marchandises étaient disponibles à l'intérieur.

Des sources du Croissant-Rouge en Égypte ont déclaré que les expéditions avaient complètement cessé.