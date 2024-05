L'Italie a déclaré lundi que les attaques israéliennes contre les civils palestiniens à Gaza n'étaient plus justifiables. Il s'agit là de l'une des critiques les plus sévères que Rome ait formulées jusqu'à présent à l'encontre de la campagne israélienne.

"Il y a une situation de plus en plus difficile, dans laquelle le peuple palestinien est pressuré sans tenir compte des droits d'hommes, de femmes et d'enfants innocents qui n'ont rien à voir avec le Hamas, et cela ne peut plus être justifié", a déclaré le ministre de la défense, Guido Crosetto, à la chaîne de télévision SkyTG24.

"Nous observons la situation avec désespoir".

Les dernières frappes aériennes israéliennes dans la ville de Rafah, au sud de la bande de Gaza, ont tué au moins 35 Palestiniens et en ont blessé des dizaines d'autres.

Israël a déclaré que l'attaque visait un complexe du Hamas, bien que son principal procureur militaire l'ait qualifiée de "très grave" et ait déclaré que l'armée regrettait que des non-combattants aient été blessés.

M. Crosetto a déclaré que l'Italie était d'accord sur le principe de la réponse israélienne à l'attaque menée le 7 octobre par des militants du Hamas contre des communautés du sud d'Israël, mais il a ajouté qu'il fallait faire la différence entre le groupe islamiste et le peuple palestinien.

Samedi, le Premier ministre italien Giorgia Meloni et le ministre des affaires étrangères Antonio Tajani ont rencontré le Premier ministre palestinien Mohammad Mustafa à Rome, réitérant leur soutien à un cessez-le-feu et exhortant le Hamas à libérer les otages israéliens.

L'Italie a déclaré à plusieurs reprises qu'Israël avait le droit de se défendre contre le Hamas. La semaine dernière, Rome a déclaré que la décision du procureur de la Cour pénale internationale de demander un mandat d'arrêt contre des dirigeants israéliens était "inacceptable".