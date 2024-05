Les Nations Unies ont lancé une enquête sur l'attaque non identifiée d'une voiture de l'ONU à Rafah lundi, qui a tué son premier employé international à Gaza depuis le 7 octobre, a déclaré un porte-parole du secrétaire général de l'ONU.

Le membre du personnel, un officier de l'armée indienne à la retraite nommé Waibhav Anil Kale, travaillait pour le département de la sûreté et de la sécurité de l'ONU et se rendait à l'hôpital européen de Rafah en compagnie d'un collègue, qui a également été blessé dans l'attaque.

Israël s'est enfoncé dans Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, où plus d'un million de personnes ont trouvé refuge, et ses forces ont pilonné le nord de l'enclave mardi lors d'attaques parmi les plus féroces depuis des mois.

Les alliés internationaux d'Israël et les groupes d'aide ont à plusieurs reprises mis en garde contre une incursion terrestre à Rafah, où de nombreux Palestiniens ont fui, et Israël affirme que quatre bataillons du Hamas sont retranchés. Israël affirme qu'il doit éradiquer les combattants restants.

Dans un communiqué publié lundi après la mort de M. Kale, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a réitéré un "appel urgent à un cessez-le-feu humanitaire immédiat et à la libération de tous les otages", affirmant que le conflit à Gaza continuait de faire payer un lourd tribut "non seulement aux civils, mais aussi aux travailleurs humanitaires".

Les autorités sanitaires palestiniennes affirment que la campagne terrestre et aérienne menée par Israël à Gaza depuis le 7 octobre a fait plus de 35 000 morts et chassé de chez eux la plupart des 2,3 millions d'habitants de l'enclave.

Son porte-parole adjoint, Farhan Haq, a déclaré mardi que les Nations unies avaient mis en place un groupe d'enquête pour déterminer la responsabilité de l'attaque.

"L'enquête n'en est qu'à ses débuts et les détails de l'incident sont encore en cours de vérification auprès des forces de défense israéliennes", a-t-il déclaré.

Il y a actuellement 71 membres du personnel international de l'ONU à Gaza.

Dans son seul commentaire sur l'affaire, la mission de l'Inde auprès de l'ONU a confirmé l'identité de M. Kale mardi, se déclarant "profondément attristée" par sa disparition.

Israël, qui a lancé son opération à Gaza après une attaque menée le 7 octobre par des hommes armés du Hamas qui ont tué quelque 1 200 personnes et pris plus de 250 otages, selon ses décomptes, a ordonné aux civils d'évacuer certaines parties de Rafah.

L'UNRWA, la principale agence d'aide des Nations unies à Gaza, estime que quelque 450 000 personnes ont fui la ville depuis le 6 mai. Plus d'un million de civils y avaient trouvé refuge.