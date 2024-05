L'organisation United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO) a déclaré vendredi avoir reçu un rapport faisant état d'une tentative ratée de détournement d'un navire à 195 milles nautiques à l'est d'Aden, au Yémen.

Le capitaine du navire a déclaré avoir été approché par une petite embarcation transportant cinq ou six personnes armées munies d'échelles.

Les militants houthis du Yémen ont lancé des attaques de drones et de missiles contre des navires en mer Rouge et dans l'océan Indien, afin de manifester leur soutien aux Palestiniens dans la guerre de Gaza.

Selon des sources maritimes, les pirates pourraient être encouragés par un relâchement de la sécurité ou profiter du chaos provoqué par les attaques des Houthis, alliés de l'Iran, contre les navires.

Après avoir tiré sur le navire, les occupants de la petite embarcation ont été contraints d'interrompre leur approche lorsque l'équipe de sécurité à bord du navire a riposté, a rapporté l'UKMTO.

Le navire et son équipage sont sains et saufs, et le navire se dirige vers son prochain port d'escale, a indiqué l'UKMTO. (Reportage de Tala Ramadan et Nayera Abdallah ; Rédaction de Michael Georgy et Mark Potter)