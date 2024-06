L'agence des Nations Unies pour les réfugiés a déclaré jeudi que le nombre de personnes déplacées de force atteignait le chiffre record de 117,3 millions à la fin de l'année dernière, avertissant que ce chiffre pourrait encore augmenter en l'absence de changements politiques majeurs au niveau mondial.

"Il s'agit de réfugiés, de demandeurs d'asile, de personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays, de personnes chassées par des conflits, par des persécutions, par des formes de violence différentes et de plus en plus complexes", a déclaré Filippo Grandi, le Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés (HCR).

"Les conflits restent un facteur très, très important de déplacement.

Dans son rapport sur les tendances mondiales en matière de déplacements forcés, le HCR indique que le nombre de personnes déplacées de force a augmenté chaque année au cours des 12 dernières années.

Le HCR estime que les déplacements forcés ont continué à augmenter au cours des quatre premiers mois de 2024, et que le nombre de personnes déplacées devrait avoir dépassé les 120 millions à la fin du mois d'avril.

"À moins d'un changement dans la géopolitique internationale, je vois malheureusement ce chiffre continuer à augmenter", a déclaré M. Grandi, faisant référence au risque de nouveaux conflits.

Parmi les conflits à l'origine des déplacements de population figure la guerre au Soudan, que M. Grandi a décrite comme "l'une des plus catastrophiques", bien qu'elle ait suscité moins d'attention que d'autres crises. Plus de 9 millions de personnes ont été déplacées à l'intérieur du pays et 2 millions d'autres ont fui vers les pays voisins, notamment le Tchad, l'Égypte et le Sud-Soudan, a indiqué M. Grandi.

"Les gens arrivent par centaines chaque jour", a-t-il déclaré, en faisant référence à l'afflux de personnes cherchant à se mettre à l'abri au Tchad.

À Gaza, les bombardements et la campagne terrestre d'Israël ont provoqué le déplacement interne d'environ 1,7 million de personnes, soit près de 80 % de la population de l'enclave palestinienne.

M. Grandi a mis en garde contre les conséquences catastrophiques d'un éventuel passage des habitants de Gaza en Égypte depuis la ville frontalière de Rafah, au sud du pays, afin d'échapper à l'offensive militaire d'Israël.

"Une nouvelle crise des réfugiés en dehors de Gaza serait catastrophique à tous les niveaux, notamment parce que nous n'avons aucune garantie que les habitants pourront un jour retourner à Gaza", a déclaré M. Grandi.