La principale agence humanitaire d'Arabie saoudite a déclaré jeudi que la fermeture par Israël du point de passage de Rafah et d'autres points de passage vers Gaza entravait ses efforts d'aide pour envoyer des denrées alimentaires vitales, dont certaines risquaient de se gâter.

"Nous avons des centaines de camions qui s'entassent à Rafah à cause de la fermeture de Rafah et d'autres corridors. Nous sommes confrontés à d'importantes restrictions pour atteindre la population de Gaza", a déclaré Abdullah al Rabeeah, directeur du Centre d'aide humanitaire et de secours du roi Salman (KSRelief), un organisme public.

M. Rabeeah, dont l'agence a fourni plus de 6 milliards de dollars d'aide dans le monde au cours des dernières années, a déclaré que la nourriture contenue dans des centaines de camions attendant d'entrer dans la bande de Gaza et stockée dans des entrepôts pourrait arriver à expiration en raison de la fermeture du point de passage depuis le 7 mai, date de l'intensification de l'offensive israélienne.

La nourriture et les médicaments destinés aux Palestiniens de Gaza s'accumulent en Égypte, tandis que des livraisons sporadiques sont désormais acheminées par la Jordanie et la Cisjordanie vers le point de passage de Kerem Shalom, à Gaza, selon des responsables de l'ONU.

Certains responsables affirment que jusqu'à 2 500 camions attendent, les entrepôts égyptiens étant presque pleins.

"Nous craignons que les denrées alimentaires ne perdent leur date de péremption parce que le corridor est fermé et que nous contrôlons ces denrées alimentaires... C'est donc une lourde charge pour nous", a déclaré à Reuters M. Rabeeah, qui est également conseiller du palais royal saoudien et ancien ministre de la santé.

La guerre à Gaza a commencé lorsque les hommes armés du Hamas ont fait irruption dans le sud d'Israël le 7 octobre, tué 1 200 personnes et pris environ 250 otages à Gaza, selon les décomptes israéliens. L'offensive israélienne en représailles a fait 38 000 morts, selon le ministère de la santé de Gaza.

M. Rabeeah a signé des accords avec de hauts responsables palestiniens de la santé et de l'aide humanitaire à Amman, afin de traiter dans le royaume certains des patients cancéreux de Gaza. Il a indiqué qu'un autre projet de plusieurs millions de dollars permettrait de financer des prothèses artificielles pour les milliers de victimes de Gaza qui ont perdu des parties de leur corps.

M. Rabeeah s'est fait l'écho du sentiment des organes des Nations unies et des organisations non gouvernementales selon lequel Israël devrait immédiatement lever les restrictions et cesser d'utiliser l'aide alimentaire comme arme de guerre.

"Tous les couloirs devraient être ouverts sans aucune restriction afin de sauver la vie des enfants, des femmes et des personnes âgées", a-t-il déclaré.

Le COGAT, une agence du ministère israélien de la défense chargée de coordonner les livraisons d'aide dans les territoires palestiniens, a déclaré qu'il redoublait d'efforts pour augmenter l'aide à Gaza.

La branche humanitaire du gouvernement saoudien a lancé un "pont aérien et maritime" de Riyad à Al Arish et Rafah, a fait voler plus de 54 avions civils et militaires et a envoyé huit navires dans le port de Jeddah pour des opérations de secours en partenariat avec l'ONU, a indiqué M. Rabeeah.

"Les besoins sont bien plus importants que ce que reçoit la population de Gaza", a-t-il ajouté, précisant que l'agence avait des plans d'urgence pour augmenter l'aide, y compris la construction de maisons temporaires, une fois la guerre terminée.

"S'il y a un cessez-le-feu et un cessez-le-feu de longue durée, vous ne pouvez pas laisser les gens vivre dans des tentes", a déclaré M. Rabeeah, ajoutant que son pays jouerait un rôle majeur dans la reconstruction de l'enclave. Il n'a pas donné plus de détails.