Les forces israéliennes ont mis fin aux opérations de combat dans la zone de Jabalia, au nord de la bande de Gaza, après avoir détruit plus de 10 kilomètres de tunnels au cours de plusieurs jours de combats intenses comprenant plus de 200 frappes aériennes, a déclaré l'armée vendredi.

À l'extrémité sud de la bande de Gaza, les forces israéliennes qui menaient une offensive à Rafah ont découvert des lance-roquettes et d'autres armes, ainsi que des tunnels construits par le Hamas dans le centre-ville, a indiqué l'armée. Les troupes israéliennes dirigées par des chars visent à briser les formations de combat du Hamas dans la ville située à la frontière avec l'Égypte.

Après plus de deux semaines de combats intenses à Jabalia, l'armée israélienne a déclaré que les troupes avaient terminé leur opération et s'étaient retirées pour se préparer à d'autres opérations dans la bande de Gaza.

Au cours de l'opération, les troupes ont retrouvé les corps de sept des 250 otages enlevés par les militants du Hamas lorsqu'ils ont franchi la frontière israélienne le 7 octobre de l'année dernière et tué environ 1 200 personnes, selon les décomptes israéliens.

Depuis lors, plus de 36 000 Palestiniens ont été tués dans la guerre aérienne et terrestre d'Israël à Gaza, selon le ministère de la santé dirigé par le Hamas, et une grande partie de l'enclave densément peuplée est en ruines.

À Jabalia, un quartier urbain très dense peuplé de réfugiés de la guerre de 1948 qui a vu la création d'Israël et de leurs descendants, le Hamas a transformé la "zone civile en un complexe de combat fortifié", selon le communiqué militaire.

Les troupes israéliennes ont tué des centaines de militants dans des combats rapprochés, saisi d'importantes caches d'armes et détruit des lance-roquettes prêts à l'emploi.

Sous terre, les forces israéliennes ont mis hors d'état de nuire un réseau de tunnels remplis d'armes s'étendant sur plus de 10 km et ont tué le commandant du bataillon de district du Hamas, selon le communiqué.

Israël a accusé ce qu'il appelle l'intégration délibérée par le Hamas de combattants dans les zones résidentielles d'être à l'origine du nombre élevé de civils dans la guerre. Le Hamas a nié utiliser les civils comme couverture pour les combattants.

Jabalia a été frappée par des combats intenses pendant des semaines, soulignant la difficulté d'Israël à détruire les unités du Hamas.

En janvier, l'armée a déclaré avoir tué tous les commandants du Hamas et éliminé les formations de combat du groupe dirigeant de Gaza dans la région.

La promesse du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu d'éradiquer le Hamas en tant que force politique et de combat s'est heurtée aux profondes racines du groupe islamiste dans le tissu social de Gaza.

Mercredi, le secrétaire d'État américain Antony Blinken a exhorté Israël à élaborer un plan d'après-guerre pour Gaza, avertissant qu'en l'absence d'un tel plan, les nouvelles avancées militaires pourraient ne pas être durables et que l'anarchie, le chaos et un retour du Hamas pourraient s'ensuivre.

COMBAT DE LA RAFAH

Les chars israéliens ont pénétré dans le centre de Rafah mardi, dans le cadre d'une série d'opérations de sondage autour de la zone qui est devenue l'un des principaux points focaux de la guerre à Gaza, qui en est à son huitième mois.

L'armée a déclaré avoir découvert des roquettes à plus longue portée ainsi que des stocks de grenades propulsées par fusée, d'explosifs et de munitions alors qu'elle poursuivait ses "activités opérationnelles basées sur le renseignement" à Rafah, qui longe la frontière de Gaza avec l'Égypte.

La semaine dernière, les combattants du Hamas ont démontré qu'ils restaient puissants à Rafah en lançant dimanche, pour la première fois depuis des mois, des missiles sur le centre commercial d'Israël, Tel-Aviv.

Le Jihad islamique, plus petit allié militant du Hamas, a déclaré vendredi avoir tiré un barrage de bombes de mortier sur un rassemblement de soldats et de véhicules israéliens pénétrant dans les environs de la porte de Salah al-Din, à la périphérie sud de Rafah. Il n'a pas donné plus de détails.

Rafah, la seule grande ville de Gaza à n'avoir pas encore été prise par les forces israéliennes, a servi de refuge à plus d'un million de Palestiniens chassés de chez eux par les combats dans d'autres zones de la petite enclave côtière, mais la plupart d'entre eux ont maintenant quitté les lieux après avoir reçu l'ordre d'évacuer en prévision de l'opération israélienne.

Des centaines de milliers de personnes vivent désormais dans des tentes et d'autres abris temporaires dans une zone d'évacuation spéciale située à proximité, à Al-Mawasi, un quartier sablonneux de la côte parsemé de palmiers, ainsi que dans des zones du centre de la bande de Gaza.

Depuis des semaines, Israël a fait part de son intention de lancer un assaut contre les derniers bataillons du Hamas à Rafah, ce qui a suscité la condamnation de la communauté internationale et des avertissements, même de la part d'alliés comme les États-Unis, de ne pas attaquer la ville tant qu'elle resterait remplie de personnes déplacées.

Les risques ont été soulignés dimanche lorsqu'une frappe aérienne israélienne visant deux commandants du Hamas à l'extérieur de la ville a déclenché un incendie qui a tué au moins 45 personnes abritées dans des tentes à côté du complexe touché par les avions.

Alors que la guerre s'éternise et que les infrastructures de Gaza ont été largement démolies, la malnutrition s'est répandue parmi les 2,3 millions d'habitants, tandis que les livraisons d'aide se sont réduites comme peau de chagrin, et les Nations unies ont mis en garde contre un début de famine.