Des signes de reprise de l'activité sont apparus mercredi dans la recherche d'un accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas dans la guerre qui fait rage depuis neuf mois dans la bande de Gaza, tandis qu'Israël a lancé de nouvelles frappes sur l'enclave dévastée.

Après des semaines de diplomatie publique limitée, les médiateurs égyptien et qatarien ont obtenu une réponse du Hamas à une proposition qui inclurait la libération des otages détenus à Gaza et un cessez-le-feu dans l'enclave palestinienne.

Israël étudie le document, selon un communiqué publié par le bureau du Premier ministre Benjamin Netanyahu au nom de l'agence d'espionnage Mossad.

L'Égypte, le Qatar et les États-Unis tentent depuis des mois d'obtenir une trêve et la libération des 120 otages restants à Gaza, mais leurs efforts ont échoué à plusieurs reprises.

Le Hamas affirme que tout accord doit mettre fin à la guerre et entraîner le retrait total d'Israël de la bande de Gaza. Israël affirme qu'il n'acceptera que des pauses temporaires dans les combats jusqu'à ce que le Hamas soit éradiqué.

"Israël examine la réponse et répondra aux médiateurs", indique le communiqué du Mossad, sans plus de détails.

Le Hamas, le groupe militant islamiste qui dirige la bande de Gaza, a déclaré dans un communiqué que son chef Ismail Haniyeh s'était entretenu avec des médiateurs qataris et égyptiens au sujet d'idées visant à parvenir à un accord pour mettre fin à la guerre à Gaza, et qu'il avait communiqué avec des responsables turcs.

Le New York Times a rapporté que les principaux généraux israéliens souhaitent un cessez-le-feu à Gaza même s'il maintient le Hamas au pouvoir pour le moment, élargissant ainsi le fossé entre l'armée et M. Netanyahu, qui s'est opposé à une trêve qui permettrait au Hamas de survivre.

Les commandants pensent qu'un cessez-le-feu serait le meilleur moyen d'obtenir la libération des otages israéliens restants, et ils pensent que les forces israéliennes surchargées, à court de munitions, doivent se regrouper au cas où une guerre plus large éclaterait avec le Hezbollah libanais, selon le rapport, citant six responsables actuels et anciens de la sécurité israélienne.

Une frappe israélienne a tué le commandant en chef du Hezbollah, Mohammed Nasser, dans le sud du Liban mercredi, provoquant des tirs de roquettes en représailles par le groupe soutenu par l'Iran sur Israël, alors que le conflit, dangereusement équilibré, se poursuit.

Déclenchées par la guerre de Gaza, les hostilités avec le Liban ont suscité des inquiétudes quant à l'extension et à la ruine du conflit entre les adversaires lourdement armés, ce qui a incité les États-Unis à déployer des efforts diplomatiques en vue d'une désescalade.

La guerre à Gaza a commencé lorsque des hommes armés du Hamas ont fait irruption dans le sud d'Israël le 7 octobre, tué 1 200 personnes et pris environ 250 otages dans la bande de Gaza, selon Israël. L'offensive lancée par Israël en représailles a fait près de 38 000 morts, selon le ministère de la santé de Gaza, et a laissé l'enclave côtière fortement urbanisée en ruines.

Dans un centre commercial de Karmiel, dans le nord d'Israël, un soldat israélien a été tué mercredi et une deuxième personne a été blessée lors d'une attaque à l'arme blanche, selon la police. Le journal israélien Ynet a déclaré que l'assaillant, qui a également été tué, venait de Nahaf, une ville où vivent des membres de la minorité arabe d'Israël.

LES FAMILLES DORMENT SUR LA ROUTE, DISENT LES HABITANTS

Sur le terrain, à Gaza, au moins 12 personnes ont été tuées lors de frappes israéliennes dans le centre et le nord de la bande de Gaza, ont indiqué des responsables sanitaires. Les forces israéliennes ont également mené de nouvelles frappes dans le sud au milieu de violents combats avec les militants palestiniens pendant la nuit, selon les habitants. L'armée israélienne a déclaré qu'un capitaine de 21 ans avait été tué lors de combats dans le nord de la bande de Gaza.

Les combats se sont poursuivis cette nuit dans deux endroits du centre de Rafah, où les chars se sont emparés de plusieurs quartiers et ont progressé plus à l'ouest et au nord de la ville ces derniers jours.

L'armée israélienne a déclaré que ses forces avaient mené des opérations ciblées à Rafah, démantelé plusieurs sites militaires et tué des militants palestiniens.

Une frappe aérienne israélienne a également détruit une école des Nations unies à Khan Younis, dans le sud de la bande de Gaza, où s'abritaient des Palestiniens déplacés. Les autorités de Gaza n'ont pas fait état de victimes.

De la fumée s'élevait des décombres tandis que des personnes affolées se précipitaient à la recherche de leurs enfants et que d'autres s'enfuyaient, désemparées et en pleurs. "Ce qui nous arrive est injuste. Nous ne pouvons pas le supporter, nous ne pouvons pas", a déclaré une femme.

De nombreux Palestiniens cherchaient un abri après qu'Israël leur a ordonné d'évacuer des zones de Khan Younis et de Rafah mardi. Selon les Nations unies, il s'agit du plus important décret de ce type depuis que 1,1 million de personnes ont été invitées à quitter le nord de l'enclave en octobre.

Les habitants de Khan Younis ont déclaré que de nombreuses familles dormaient sur la route parce qu'elles ne pouvaient pas trouver de tentes.

Le ministère de la santé de Gaza a déclaré qu'une frappe aérienne israélienne sur une maison de Khan Younis avait tué Hassan Hamdan, chef du service des brûlures et de la chirurgie plastique du complexe médical Nasser, ainsi que tous les membres de sa famille.

L'armée israélienne n'a pas commenté la déclaration du ministère et Reuters n'a pas été en mesure de la vérifier dans l'immédiat.

Le dernier hôpital en activité dans la région, l'hôpital européen de Gaza, qui hébergeait des familles déplacées ainsi que des patients, a également été évacué. Un responsable israélien de la défense a déclaré mardi que le personnel et les patients de l'hôpital avaient été informés qu'ils pouvaient rester.

Le plan de cessez-le-feu proposé, rendu public fin mai par le président américain Joe Biden, prévoit la libération progressive des otages israéliens détenus à Gaza et le retrait des forces israéliennes en deux phases.

Il prévoit également la libération des prisonniers palestiniens, la reconstruction de Gaza et la restitution des dépouilles des otages décédés dans une troisième phase.