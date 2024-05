L'ambassadeur d'Israël à Dublin a averti lundi que la crise des relations bilatérales provoquée par le projet de l'Irlande de reconnaître un État palestinien envoie un message erroné sur l'Irlande en tant que centre technologique et inquiète les investisseurs israéliens dans le secteur irlandais des services informatiques.

S'exprimant à Jérusalem, où elle a tenu des consultations avec le ministère des affaires étrangères après avoir été rappelée en signe de protestation, l'ambassadrice Dana Erlich a exprimé l'espoir de retourner en Irlande, bien qu'elle considère que le gouvernement de ce pays se range du côté des Palestiniens contre Israël.

La reconnaissance du statut d'État devrait être officialisée mardi par l'Irlande, conjointement avec l'Espagne et la Norvège. Les États-Unis et d'autres pays européens sont favorables à la reprise des négociations en vue de résoudre le conflit.

La décision de l'Irlande, de l'Espagne et de la Norvège a été dénoncée comme une "récompense pour le terrorisme" par Israël, qui mène une guerre dévastatrice à Gaza et des combats sur d'autres fronts en réponse à l'attaque transfrontalière perpétrée le 7 octobre par le Hamas, la faction islamiste palestinienne dominante.

Mme Erlich a déclaré que tous les aspects des relations israélo-irlandaises étaient à l'étude, mais n'a pas prédit d'autres mesures de la part de son gouvernement, qui a continué à se disputer avec Madrid.

"L'Irlande n'est pas neutre ni un intermédiaire honnête dans cette affaire, car elle soutient fortement les Palestiniens. Mais ce que nous disons, c'est que ce n'est pas le moment de faire une telle annonce : Ce n'est pas le moment de faire une telle annonce de reconnaissance", a déclaré Mme Erlich lors d'une interview accordée à Reuters.

Le gouvernement irlandais estime que la reconnaissance du statut d'État palestinien pourrait profiter à Israël en relançant un processus de paix au point mort.

De nombreux Irlandais sympathisent avec Israël "en coulisses", a déclaré M. Erlich : "Je pense que nos relations bilatérales recèlent un potentiel considérable, qu'il s'agisse de cybersécurité, de soins de santé ou de changement climatique. J'espère que l'on me donnera l'occasion de poursuivre dans cette voie".

Mais elle a ajouté qu'un climat public d'hostilité, que certains juifs considèrent comme antisémite, pousse les Israéliens à s'interroger sur leur place en Irlande - une menace pour les services technologiques qui se taillent la part du lion dans les quelque 5 milliards de dollars d'échanges commerciaux annuels entre les deux pays.

"Nous recevons de plus en plus d'appels téléphoniques et de conversations de personnes inquiètes - qu'il s'agisse d'Israéliens qui investissent en Irlande et qui s'inquiètent de leur investissement, ou d'Israéliens qui se sont installés en Irlande dans différentes entreprises technologiques et qui demandent à être transférés ailleurs ou à retourner en Israël", a déclaré M. Erlich.

"Je pense que cela envoie un mauvais message sur l'emplacement et la centralité de l'Irlande en tant que centre technologique, alors que de plus en plus de personnes sont préoccupées par l'idée de s'installer en Irlande. Je ne pense pas que ce soit le message que l'Irlande souhaite envoyer au monde... Et ce n'est pas ce que nous voulons voir".

Les relations commerciales ont déjà été affectées par la décision annoncée le 5 février par le transporteur national israélien, El Al, de ne pas renouveler les vols directs vers Dublin qui avaient été lancés l'année dernière, en invoquant l'évolution de la demande des clients depuis la guerre de Gaza.

Le gouvernement irlandais a rejeté les appels des activistes pro-palestiniens à imposer des sanctions ou un boycott économique à Israël.

Mais le 5 avril, l'Irlande a déclaré que son fonds d'investissement souverain de 15 milliards d'euros se désengagerait de six entreprises israéliennes, dont certaines de ses plus grandes banques, en raison de leurs activités dans les territoires palestiniens occupés.

La guerre de Gaza a éclaté un mois après l'arrivée d'Erlich à Dublin, ce qui l'a plongée dans la gestion de crise et la sensibilisation 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

"Je suis curieuse de découvrir les nombreuses similitudes entre l'Irlande et Israël, qu'il s'agisse de la renaissance d'une langue ancienne, de la diaspora ou des différentes options scéniques", a-t-elle déclaré.

"J'espère qu'on me donnera l'occasion de continuer à explorer l'Irlande. Mais pour l'instant, nous devons répondre à nos préoccupations. (Rédaction : Dan Williams, édition : William Maclean)