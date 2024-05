L'investisseur milliardaire Kenneth Griffin a appelé samedi son alma mater, l'université de Harvard, à embrasser les "valeurs occidentales", estimant que l'agitation qui règne sur les campus universitaires est le produit d'une "révolution culturelle" dans l'enseignement américain.

M. Griffin, fondateur du fonds spéculatif américain Citadel, a déclaré dans une interview au Financial Times que les États-Unis avaient "perdu de vue l'éducation en tant que moyen de rechercher la vérité et d'acquérir des connaissances" au cours de la dernière décennie.

"Harvard devrait mettre en avant le fait qu'elle représente la méritocratie en Amérique", a déclaré M. Griffin, ajoutant que les écoles devraient "embrasser les valeurs occidentales qui ont permis de bâtir l'une des plus grandes nations du monde".

M. Griffin, qui a fait don de plus d'un demi-milliard de dollars à l'université de Harvard, a déclaré en janvier qu'il avait cessé de faire des dons à l'école en raison de la manière dont elle avait traité l'antisémitisme sur le campus.

"Ce que vous voyez maintenant, c'est le produit final de cette révolution culturelle dans l'éducation américaine qui se joue sur les campus américains, en particulier, en utilisant le paradigme de l'oppresseur et de l'opprimé", a déclaré M. Griffin au FT.

"Les manifestations sur les campus universitaires s'apparentent presque à de l'art performatif", a-t-il ajouté.

Les remarques de M. Griffin interviennent alors que des dizaines de militants pro-palestiniens ont été arrêtés dans des universités américaines, dans le cadre des dernières mesures de répression des manifestations qui secouent les campus américains.

Les étudiants qui protestent exigent un cessez-le-feu dans l'incursion israélienne à Gaza et demandent à leurs écoles de se désinvestir des entreprises ayant des liens avec Israël.

Depuis les premières arrestations massives à l'université de Columbia le 18 avril, au moins 2 600 manifestants ont été arrêtés lors de plus de 100 manifestations dans 39 États et à Washington, D.C., selon The Appeal, une organisation de presse à but non lucratif.

M. Griffin, qui a commencé à faire du commerce dans son dortoir de Harvard, a pris la parole lors de la conférence de la Managed Funds Association à Miami en janvier pour parler des universités d'élite américaines et critiquer l'enseignement dispensé dans ces établissements en accusant le "programme DEI (diversité, équité et inclusion)".