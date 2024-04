Les étudiants de l'université de Columbia suivront des cours virtuels lundi, les responsables de l'établissement espérant désamorcer les tensions sur le campus de New York après les manifestations pro-palestiniennes qui ont donné lieu à des arrestations massives la semaine dernière.

Dans un communiqué publié lundi, la présidente de Columbia, Nemat Minouche Shafik, a déclaré que l'université annulait les cours en personne lundi, tout en dénonçant les propos antisémites et les comportements d'intimidation et de harcèlement qui, selon elle, se sont produits récemment sur le campus.

"Ces tensions ont été exploitées et amplifiées par des individus qui ne sont pas affiliés à Columbia et qui sont venus sur le campus pour poursuivre leurs propres objectifs", a déclaré Mme Shafik. "Nous avons besoin d'une remise à zéro.

Plus de 100 manifestants pro-palestiniens ont été arrêtés jeudi sur le campus après que M. Shafik a autorisé la police new-yorkaise à évacuer un campement installé par des étudiants qui manifestaient contre les actions d'Israël à Gaza.

Selon les médias locaux, Elie Buechler, rabbin orthodoxe de l'université de Columbia et de son affilié Barnard College, a déclaré aux étudiants, dans un message en ligne, que la police du campus et de la ville ne pouvait pas garantir la sécurité des étudiants juifs.

"J'ai le profond regret de vous dire que je vous recommande vivement de rentrer chez vous dès que possible et d'y rester jusqu'à ce que la situation à l'intérieur et autour du campus se soit considérablement améliorée", a déclaré M. Buechler dans un message WhatsApp envoyé à des centaines d'étudiants avant le début de la Pâque, le week-end dernier.

Les manifestations à Columbia, qui rappellent les manifestations contre la guerre du Viêt Nam organisées à Columbia il y a plus de 50 ans, sont les dernières d'une série de manifestations qui ont perturbé les campus universitaires, les ponts et les aéroports depuis la dernière escalade du conflit israélo-palestinien, qui a débuté le 7 octobre.

Parallèlement aux manifestations, les défenseurs des droits de l'homme ont également signalé une augmentation des préjugés et de la haine à l'encontre des Juifs, des Arabes et des musulmans dans les mois qui ont suivi le 7 octobre.