La Chine souhaite developper ses relations avec les Etats arabes en tant que reference pour le maintien de la paix et de la stabilite dans le monde, a declare le president Xi Jinping dans un discours prononce jeudi, dans lequel il a egalement aborde la crise de Gaza.

La Chine est prete a travailler avec les nations arabes pour resoudre les questions brulantes de maniere a respecter l'equite et la justice et a atteindre la paix et la stabilite a long terme, a declare M. Xi lors du Forum de cooperation Chine-Etats arabes, selon les medias d'Etat.

La guerre ne peut se poursuivre indefiniment, la justice ne peut etre absente en permanence et la "solution a deux Etats" ne peut etre remise en cause arbitrairement, a declare le dirigeant chinois dans ses remarques sur la guerre a Gaza.

Il s'adressait aux chefs d'Etat du Bahrein, de l'Egypte, des Emirats arabes unis et de la Tunisie, ainsi qu'aux ministres des affaires etrangeres d'autres pays de la Ligue arabe.

Pekin a reclame a plusieurs reprises une solution a la crise israelo-palestinienne fondee sur la coexistence de deux Etats, ainsi qu'un cessez-le-feu immediat et l'adhesion des Palestiniens aux Nations unies, positions qui sont etroitement alignees sur celles des pays arabes.

La Chine continuera a soutenir l'attenuation de la crise humanitaire et la reconstruction de Gaza apres la guerre, a declare M. Xi.

M. Xi a egalement declare que la Chine accueillerait le deuxieme sommet Chine-Etats arabes en 2026.

La Chine aimerait egalement cooperer davantage avec la partie arabe sur plusieurs fronts, notamment en construisant un paysage d'investissement et de financement a plus grande echelle, et en approfondissant la cooperation dans le domaine de l'energie.