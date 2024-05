(Reuters) - La France déplore le lancement mardi d'une opération militaire de l'armée israélienne à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, a annoncé vendredi le ministère français des Affaires étrangères dans un communiqué.

"Nous appelons les autorités israéliennes à cesser cette opération militaire sans délai et à reprendre la voie des négociations, seule voie possible pour conduire à la libération immédiate des otages et obtenir un cessez-le-feu durable", a indiqué le Quai d'Orsay.

La France appelle également Israël à rouvrir immédiatement le point de passage de Rafah vers l'Egypte et à tout mettre en oeuvre pour assurer la protection des civils et garantir l'accès de l'aide humanitaire, précise le communiqué.

Les forces israéliennes se sont emparées mardi du principal point de passage entre Gaza et l'Egypte, à Rafah, empêchant ainsi l'acheminement de l'aide humanitaire.

(Rédigé par Camille Raynaud)