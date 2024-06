GENÈVE, 21 juin (Reuters) - L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a averti vendredi que la chaleur écrasante dans la bande de Gaza pourrait aggraver la situation sanitaire des Palestiniens contraints de fuir les bombardements israéliens et les combats entre Tsahal et le Hamas.

Le Programme alimentaire mondial (PAM) estime pour sa part que l'enclave palestinienne risque d'être confrontée à une crise de santé publique sans précédent en raison du manque d'eau potable, de nourriture et de matériel médical.

"Nous avons assisté à des déplacements en masse au cours des dernières semaines et des derniers mois, et nous savons que ces mouvements associés à la chaleur peuvent entraîner une augmentation des cas de maladie", a déclaré Richard Peeperkorn, représentant de l'OMS pour la bande de Gaza et la Cisjordanie.

D'après l'OMS, la chaleur et les mauvaises conditions sanitaires qui en résultent peuvent déclencher des maladies telles que le choléra, la diarrhée, la dysenterie ou l'hépatite A.

Le nombre de cas de diarrhées enregistré à Gaza est déjà 25 fois plus élevé que d'habitude en raison de la contamination de l'eau, selon Richard Peeperkorn.

L'OMS n'a pu procéder à des évacuations médicales de Gaza depuis que le point de passage de Rafah, à la frontière avec l'Egypte, a été fermé au début du mois de mai.

Richard Peeperkorn a indiqué qu'environ 10.000 patients devaient encore être évacués de Gaza. (Reportage Gabrielle Tétrault-Farber; version française Pauline Foret, édité par Sophie Louet)