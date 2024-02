Le Fonds monétaire international (FMI) a déclaré dimanche que les économies du Moyen-Orient restaient en deçà des prévisions de croissance en raison des réductions de la production de pétrole et du conflit entre Israël et Gaza, alors même que les perspectives économiques mondiales restaient solides.

Malgré les incertitudes, "l'économie mondiale a été étonnamment résistante", a déclaré la directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva, lors du Forum fiscal arabe à Dubaï, tout en mettant en garde contre l'impact potentiel plus large sur les économies régionales de la poursuite du conflit à Gaza.

Dans un rapport économique régional publié le mois dernier, le FMI a révisé ses prévisions de croissance du PIB pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord à la baisse, à 2,9 % cette année, ce qui est inférieur aux projections d'octobre, en partie à cause des réductions de la production de pétrole à court terme et du conflit à Gaza.

Le mois dernier, le FMI a revu à la hausse ses prévisions de croissance économique mondiale, en révisant à la hausse les perspectives des États-Unis et de la Chine et en faisant état d'un relâchement plus rapide que prévu de l'inflation.

Selon Mme Georgieva, les économies voisines d'Israël et des territoires palestiniens ont vu le conflit peser sur les revenus du tourisme, tandis que les attaques de la mer Rouge ont pesé sur les coûts du fret au niveau mondial.

Ces facteurs ont aggravé "les défis des économies qui se remettent encore des chocs précédents", a-t-elle déclaré au forum en marge du Sommet mondial des gouvernements à Dubaï.

Depuis la mi-novembre, les Houthis du Yémen, alliés à l'Iran, ciblent les navires commerciaux à l'aide de drones et de missiles en mer Rouge. Ils affirment que leurs attaques sont menées en solidarité avec les Palestiniens, alors qu'Israël frappe les militants du Hamas à Gaza. Mais les États-Unis et leurs alliés les qualifient d'aveugles et de menace pour le commerce mondial.

Plusieurs transporteurs internationaux ont détourné leur trafic vers le cap de Bonne-Espérance, un itinéraire plus long que le canal de Suez en Égypte.

Le ministre égyptien des finances, Mohamed Maait, a déclaré à Reuters en marge du sommet qu'une partie de l'impact du détournement sur les revenus du canal de Suez pourrait être absorbée en raison de la bonne croissance de "la période précédant les événements".

AI TSUNAMI

Le FMI publiera lundi un document qui montre que l'élimination progressive des subventions énergétiques pourrait permettre d'économiser 336 milliards de dollars au Moyen-Orient, soit l'équivalent des économies de l'Irak et de la Libye réunies, a déclaré Mme Georgieva.

Mme Georgieva a ajouté que l'élimination des subventions régressives à l'énergie "décourage la pollution et contribue à améliorer les dépenses sociales".

Dans la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord (MENA), les subventions aux combustibles fossiles représentaient 19 % du PIB en 2022, selon le FMI.

Le FMI a recommandé le retrait progressif des subventions énergétiques pour les économies de la région, y compris les exportateurs de pétrole, et a suggéré un soutien ciblé comme alternative.

Les technologies de pointe, y compris l'intelligence artificielle, sont l'un des principaux thèmes du sommet mondial des gouvernements. Plusieurs hauts responsables de grandes entreprises technologiques mondiales, dont Sam Altman, PDG d'OpenAI, devraient s'exprimer à cette occasion.

Mme Georgieva a déclaré qu'à l'échelle mondiale, 40 % des emplois sont exposés à l'IA et que les pays qui ne disposent pas des infrastructures et d'une main-d'œuvre qualifiée pour investir risquent d'être à la traîne.

Les économies régionales telles que les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite ont considérablement augmenté leurs investissements dans l'IA dans le cadre de stratégies visant à diversifier les sources de revenus. (Reportage de Maha El Dahan et Federico Maccioni ; Rédaction de Rachna Uppal ; Rédaction de William Mallard, Sonali Paul et Bernadette Baum)