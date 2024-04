La grève israélienne contre les travailleurs humanitaires ne devrait pas affecter les pourparlers sur le cessez-le-feu, selon la Maison Blanche

Les États-Unis ne s'attendent pas à ce que la grève israélienne qui a tué sept travailleurs de la World Central Kitchen à Gaza affecte les négociations sur le cessez-le-feu entre Israël et le Hamas et la libération des otages et des prisonniers palestiniens, a déclaré la Maison Blanche mercredi.

"Le cessez-le-feu et les négociations sur les otages sont en cours", a déclaré le porte-parole de la Maison Blanche pour la sécurité nationale, John Kirby, lors d'une conférence de presse. "Je ne m'attends pas à ce que la grève d'hier ait un impact particulier sur ces discussions. Le président Joe Biden a déclaré mardi qu'il était indigné et bouleversé par la grève israélienne au cours de laquelle les travailleurs de l'aide alimentaire ont été tués. Il a ajouté qu'il ne s'agissait pas d'un incident isolé dans le conflit au cours duquel trop de travailleurs humanitaires ont été tués. "Ce n'est pas la première fois que cela se produit et donc oui, nous sommes frustrés par cette situation", a déclaré le porte-parole de la Maison Blanche pour la sécurité nationale, John Kirby, lors d'une conférence de presse mercredi.