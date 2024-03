Le mouvement "non engagé" visant à faire pression sur le président américain Joe Biden pour qu'il modifie sa politique à l'égard d'Israël se dirige vers le Minnesota, où les militants espèrent qu'une coalition de démocrates progressistes et d'Américains musulmans alimentera un vote de protestation fort lors du Super Mardi.

Le Minnesota n'est pas un État de combat, étant donné la force historique des démocrates dans cet État, de sorte que tout vote non engagé n'aura pas le même impact que la manifestation inattendue du Michigan la semaine dernière, qui a permis d'obtenir deux délégués pour la convention nationale du parti démocrate en août.

Néanmoins, le vote est suivi de près, car il permet de mesurer la force de Joe Biden au sein de son propre parti.

"Il s'agira d'un nouveau vote de protestation contre Biden dans le but d'arrêter la guerre", a déclaré Jaylani Hussein, coprésident du mouvement Abandon Biden dans le Minnesota, l'un des nombreux groupes qui encouragent le vote par des banques téléphoniques, des campagnes d'envoi de SMS et des événements dans les mosquées et autres centres communautaires.

M. Hussein, qui estime que l'État du Midwest compte environ 250 000 musulmans, a déclaré que le mouvement du Minnesota visait à obtenir au moins 10 000 votes "non engagés", mais que le nombre pourrait être plus élevé.

Ce mouvement demande à M. Biden de soutenir un cessez-le-feu permanent et de mettre fin à l'aide apportée à Israël. Le soutien ferme et précoce de M. Biden à Israël et son refus de conditionner l'aide militaire à l'interdiction de tuer des innocents ou de détruire des infrastructures ont suscité l'indignation d'éléments clés de sa coalition, ce qui pourrait compromettre ses chances de réélection face à son probable rival républicain, Donald Trump.

M. Biden, 81 ans, est confronté à une faible cote de popularité et à des préoccupations liées à son âge, tout comme M. Trump, 77 ans. Si M. Trump est réélu, on s'attend à ce qu'il soit un fervent partisan d'Israël et de son premier ministre de droite, Benjamin Netanyahu.

Les résultats du Michigan, où Joe Biden a remporté 81 % des voix, montrent que son "noyau dur de partisans est toujours derrière lui", a déclaré un responsable de la campagne de Joe Biden, qui espère obtenir le même résultat dans le Minnesota.

"Cela ne signifie pas que nous allons ignorer la population arabo-américaine et musulmane américaine. "Nous ne le ferons pas. Nous ne prenons personne pour acquis.

Le commentaire américain le plus tranchant sur la guerre à ce jour est celui de la vice-présidente Kamala Harris, qui a appelé dimanche à un cessez-le-feu immédiat à Gaza et a exhorté le Hamas à accepter un accord sur la libération des otages en échange d'une cessation des hostilités pendant six semaines.

Même avec un vote de protestation, M. Biden devrait remporter les primaires démocrates dans le Minnesota et dans plus d'une douzaine d'autres États le 5 mars, également connu sous le nom de "Super Tuesday", et obtenir l'investiture démocrate dans les semaines à venir.

Le Minnesota n'a pas soutenu de candidat républicain à l'élection présidentielle depuis Richard Nixon en 1972, bien que M. Trump soit passé à 1,5 point de pourcentage de la victoire en 2016. M. Biden a remporté l'État avec plus de 233 000 voix en 2020.

LE COMPARER À L'ALTERNATIVE

La campagne de M. Biden et de nombreux responsables du parti démocrate pensent que les démocrates mécontents soutiendront finalement M. Biden en novembre face à la perspective de M. Trump.

Les démocrates, dans l'ensemble, soutiennent la gestion du conflit Israël-Hamas par M. Biden à 61 %, selon un sondage réalisé en février par Harvard-Harris, bien qu'un sondage Reuters/Ipsos réalisé en février montre que 56 % des démocrates préfèrent un président qui ne soutient pas l'aide militaire à Israël.

Ken Martin, président de la section du Minnesota du parti démocrate, officiellement connu sous le nom de parti démocrate-agriculteur-travailleur (DFL), a déclaré aux journalistes : "Il s'agit d'une élection existentielle" et il s'attend à ce que M. Biden bénéficie d'un soutien quasi unanime dans l'État.

"Je respecte les sentiments et les divergences d'opinion des gens sur toute une série de questions. Mais comme le dit Joe Biden, "ne le comparez pas au Tout-Puissant, comparez-le à l'alternative", et je pense que c'est la réalité ici", a déclaré M. Martin.