Des manifestants pro-palestiniens ont été arrêtés sur une poignée de campus universitaires américains samedi, alors que les militants ont promis de poursuivre le mouvement pour obtenir un cessez-le-feu dans la guerre entre Israël et le Hamas, entre autres revendications.

Le service de police de l'université de l'Indiana, à Bloomington, a indiqué dans un communiqué envoyé par courriel que 23 manifestants avaient été arrêtés.

La police de l'État de l'Indiana et la police de l'université de l'Indiana ont indiqué aux manifestants qu'ils ne pouvaient pas planter de tentes ni camper sur le campus. Lorsque les tentes n'ont pas été enlevées, la police a arrêté et transporté les manifestants au centre judiciaire du comté de Monroe, sous l'inculpation d'intrusion criminelle et de résistance à l'arrestation.

"Le département de police de l'université de l'Indiana continue de soutenir les manifestations pacifiques sur le campus qui respectent la politique de l'université", indique le communiqué de la police.

Les manifestations pro-palestiniennes se sont étendues aux campus universitaires des États-Unis, attisées par l'arrestation massive de plus de 100 personnes sur le campus de l'université de Columbia la semaine dernière.

Outre un cessez-le-feu, les manifestants exigent que leurs écoles se désengagent des entreprises impliquées dans l'armée israélienne et demandent la fin de l'aide militaire américaine à Israël, ainsi que l'amnistie pour les étudiants et les enseignants qui ont été sanctionnés ou licenciés pour avoir manifesté.

Les responsables de plusieurs universités ont réagi la semaine dernière en demandant à la police de faire évacuer les camps et d'arrêter ceux qui refusent de partir. Tout en affirmant qu'ils défendent la liberté d'expression et le droit de manifester, les dirigeants disent qu'ils ne toléreront pas que des activistes enfreignent les politiques du campus contre les discours de haine ou campent sur les terrains de l'université.

La police de l'État du Massachusetts a déclaré dans un communiqué qu'elle avait aidé à évacuer un campement de protestation à l'université Northeastern de Boston et que 102 manifestants qui refusaient de partir avaient été arrêtés et seraient inculpés d'intrusion.

L'université de Northeastern a déclaré sur les réseaux sociaux qu'elle avait décidé de faire appel à la police car "ce qui avait commencé comme une manifestation d'étudiants il y a deux jours a été infiltré par des organisateurs professionnels n'ayant aucune affiliation avec Northeastern".

À l'université d'État de l'Arizona, la police du campus a arrêté 69 manifestants tôt samedi, a indiqué l'établissement dans un communiqué.

L'université a déclaré qu'"un groupe de personnes - dont la plupart n'étaient pas des étudiants, des enseignants ou des membres du personnel de l'ASU - a créé un campement et une manifestation" et a été arrêté et inculpé d'intrusion criminelle après avoir refusé de se disperser.