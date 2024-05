JÉRUSALEM, 5 mai (Reuters) -

La police israélienne a effectué dimanche une descente dans la chambre d'un hôtel de Jérusalem utilisée comme bureau par la chaîne d'information qatarie Al Jazeera, quelques heures après la décision du gouvernement de Benjamin Netanyahu d'interdire la chaîne au nom de la sécurité nationale.

Une vidéo montre des policiers en civil débrancher les caméras qui étaient installées dans un hôtel de Jérusalem-est, selon une source interne à Al Jazeera.

Benjamin Netanyahu a déclaré qu'Al Jazeera ne pourrait pas opérer en Israël tant que la guerre dans la bande de Gaza n'est pas terminée, en accusant la chaîne qatarie "d'incitation à la haine".

Al Jazeera, seule chaîne d'information continue à couvrir de manière exhaustive le conflit à Gaza, a rejeté cette accusation et dénoncé un "acte criminel" et un "mensonge ridicule et dangereux" de la part des autorités israéliennes.

Plusieurs journalistes d'Al Jazeera ont été tués par l'armée israélienne à Gaza, la chaîne accusant Israël de chercher à la réduire au silence tandis que l'armée israélienne nie viser délibérément des journalistes.

Le gouvernement israélien a ordonné la fermeture de tous les bureaux israéliens d'Al Jazeera, la confiscation de son matériel ainsi que la coupure de la diffusion de la chaîne et le blocage de ses sites internet. (Ari Rabinovitch à Jérusalem et Ali Sawafta à Ramallah; version française Nicolas Delame et Tangi Salaün)