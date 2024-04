par Jeff Mason

WASHINGTON, 4 avril (Reuters) -

Les Etats-Unis ont exprimé jeudi leur plus forte réprimande à ce jour à l'égard d'Israël depuis le début de la guerre dans la bande de Gaza, prévenant que la politique américaine pour l'enclave serait déterminée par la mise en place ou non par Israël de mesures renforçant la sécurité des civils palestiniens et des travailleurs humanitaires.

Le président américain Joe Biden a déclaré lors d'un entretien téléphonique avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu que l'Etat hébreu devait prendre des mesures immédiates pour limiter les pertes et souffrances civiles, a rapporté la Maison blanche.

Au cours de cet échange, qui a duré moins de 30 minutes, Joe Bide a aussi déclaré à Benjamin Netanyahu qu'un cessez-le-feu immédiat dans la région était essentiel, appelant Israël à "sceller sans attendre un accord" avec le Hamas pour récupérer les otages encore détenus dans la bande de Gaza à la suite de l'attaque du 7 octobre dernier.

Le communiqué publié par la Maison blanche met en exergue un net virage dans la rhétorique de Joe Biden et semble, pour la première fois, poser des conditions au soutien indéfectible de Washington à son allié de longue date.

En suggérant qu'un changement dans la politique américaine à propos de Gaza était possible si Israël ne répondait pas à la catastrophe humanitaire dans l'enclave palestinienne, Joe Biden a exprimé sa frustration et répondu aussi aux pressions accrues auxquelles il fait face, de la part de pairs démocrates, d'électeurs du parti et d'alliés internationaux, pour contraindre Israël à faire preuve de retenue.

Dans son communiqué, la Maison blanche a indiqué que le président américain avait clairement exprimé "la nécessité pour Israël d'annoncer et mettre en oeuvre une série de mesures spécifiques, concrètes et mesurables pour remédier aux préjudices civils, répondre à la souffrance humaine et garantir la sécurité des travailleurs humanitaires".

Joe Biden a aussi fait savoir que "la politique américaine à l'égard de Gaza sera déterminée par notre évaluation des actions immédiates entreprises par Israël", est-il ajouté dans le communiqué de la présidence américaine.

L'entretien téléphonique entre Joe Biden et Benjamin Netanyahu est intervenu trois jours après une frappe de l'armée israélienne dans la bande de Gaza ayant tué sept employés de l'ONG World Central Kitchen (WCK).

En amont de cette discussion, la Maison blanche avait fait savoir que Joe Biden était indigné et avait le coeur brisé à cause de cet incident, mais qu'il n'avait toutefois pas apporté jusque-là de changement fondamental au soutien des Etats-Unis à Israël dans la guerre livrée au Hamas.

Au cours d'un déplacement à Bruxelles, où il participait à une réunion des ministres des Affaires étrangères de l'Otan, le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken a appelé Israël à accorder la plus haute importance aux vies humaines et à accroître les flux d'aides arrivant à Gaza.

Il a ajouté devant des journalistes que l'"attaque horrible" contre des employés de WCK devait être l'ultime incident de ce type.

Le chef étoilé José Andrés, fondateur de cette ONG fournissant des repas aux personnes dans le besoin, a déclaré mercredi dans un entretien à Reuters que les employés de WCK ont été délibérément visés, "systématiquement, voiture par voiture".

Israël s'est engagé à revoir ses tactiques militaires dans la bande de Gaza après ce que l'armée israélienne a qualifié d'"accident". (Jeff Mason et Steve Holland; version française Jean Terzian)