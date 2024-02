Alors que la partie commerciale très animée du premier salon aéronautique de Singapour entièrement post-pandémique s'est achevée vendredi, les exposants et les délégués se sont déclarés optimistes pour l'industrie aéronautique, malgré les difficultés des fournisseurs à suivre le rebond de la demande de voyages.

Avant le salon, les organisateurs avaient prévu qu'environ 50 000 personnes participeraient aux quatre journées commerciales du salon, soit près de quatre fois plus qu'en 2022, lorsque les visiteurs étrangers devaient subir quotidiennement des tests antigéniques rapides pour le COVID-19, et presque autant que les 54 000 personnes qui ont visité le salon en 2018. L'édition 2020 a été marquée par des annulations de dernière minute alors que le virus se propageait dans le monde entier.

En dehors du plus grand salon aéronautique d'Asie, des problèmes de transport ont entravé les arrivées et les départs, en particulier au cours des premiers jours. Mardi, les files d'attente pour les navettes gratuites vers le centre de transport public de l'Expo ont duré jusqu'à trois heures sous des températures humides de plus de 30 degrés Celsius (86 degrés Fahrenheit) et les taxis pour la ville ont coûté jusqu'à trois fois le prix habituel.

La situation était suffisamment grave pour faire parler d'elle, et le journal local Straits Times a publié un long article intitulé : "'La pire expérience de transport' : Les visiteurs du salon de l'aéronautique de Singapour sont frustrés par les embouteillages et les longues attentes pour les manèges.

Leck Chet Lam, directeur général de l'organisateur du salon, Experia, a déclaré que la société était consciente des problèmes de transport et qu'elle les attribuait à une "fréquentation plus élevée que lors des éditions précédentes".

Dans l'espace d'exposition climatisé, les exposants commerciaux ont présenté des avions, des drones, des technologies de surveillance, des services et des équipements. Les expositions ont attiré les acheteurs ainsi que la simple curiosité, le stand de Korea Aerospace Industries attirant une file d'attente le mercredi pour que les visiteurs puissent obtenir des autographes des pilotes et poser pour des selfies.

Plus de 1 000 entreprises de 50 pays ont participé au salon de cette année, selon les organisateurs, tant du côté commercial que du côté de la défense.

Les entreprises russes n'ont pas participé au salon en raison de la guerre en Ukraine, mais les entreprises israéliennes Israel Aerospace Industries et Rafael Advanced Defense Systems, qui s'étaient retirées du salon de Dubaï en novembre en raison de la guerre entre Israël et le Hamas à Gaza, étaient présentes.

"L'ambiance générale est extrêmement positive, mais aussi très exigeante", a déclaré Dennis Kohr, responsable des ventes aux entreprises en Asie-Pacifique pour le groupe Lufthansa Technik, fournisseur de services de maintenance d'aéronefs.

"C'est le premier salon aéronautique après la pandémie ; il y a non seulement une forte demande pour le transport aérien, mais aussi une forte demande pour les services de maintenance, de réparation et de révision", a-t-il ajouté, faisant référence à la maintenance, à la réparation et à la révision.

AFFICHAGE AÉRIEN

Les délégués sont entrés dans la chaleur tropicale pour assister chaque jour à environ une heure de démonstrations aériennes, notamment des vols de démonstration effectués par des équipes de l'armée de l'air de Singapour, de Corée et d'Inde, entre autres pays, et un survol par le C919, fabriqué par la société chinoise COMAC. C'était la première fois que COMAC sortait son avion à fuselage étroit du territoire chinois.

COMAC a été la première entreprise à annoncer des commandes au salon, signalant un accord avec Tibet Airlines pour 40 avions monocouloirs C919 et 10 jets régionaux ARJ21, ainsi que 6 ARJ21 pour le groupe chinois Henan Civil Aviation Development and Investment Group.

Peu après, Royal Brunei Airlines a annoncé qu'elle commandait quatre Boeing 787-9 Dreamliners.

Airbus a annoncé une commande de cinq avions-cargos A350 et de trois gros porteurs A330neo pour la compagnie taïwanaise Starlux Airlines. Airbus a également conclu un accord provisoire avec la compagnie vietnamienne à bas prix VietJet pour 20 gros-porteurs A330neo.

Le développement durable a été au cœur du salon, le gouvernement de Singapour ayant annoncé un mandat pour l'utilisation de carburéacteur vert qui sera financé par une taxe sur les voyageurs. Les organisateurs du salon ont souligné l'importance de la protection de l'environnement, mais l'industrie s'est montrée divisée sur la manière d'atteindre son objectif d'émissions de carbone "nettes zéro" d'ici à 2050.

Les problèmes liés à la chaîne d'approvisionnement ont assombri l'optimisme du salon, les exposants citant les longs délais de livraison et les coûts élevés, qui ont affecté le secteur depuis le COVID et se sont aggravés après l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Les problèmes ont été particulièrement aigus pour les matières premières telles que les métaux de qualité aérospatiale.

Néanmoins, Paul Bolton, directeur général de First Aviation Services, espère que le pire est passé et que la demande croissante ramènera les fabricants à la production aérospatiale.

"La situation s'améliorera d'ici deux ou trois ans", a-t-il déclaré. (Reportage de Xinghui Kok ; Reportage complémentaire de Brenda Goh ; Rédaction de Jamie Freed et Gerry Doyle)