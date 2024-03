La vice-présidente américaine Kamala Harris a déclaré lundi qu'elle et le président Joe Biden étaient en phase sur la politique israélienne, après que ses propos sans détour appelant à un cessez-le-feu et déclarant une "catastrophe humanitaire" à Gaza ont suscité des interrogations sur leurs positions.

Lors d'un voyage en Alabama dimanche, Mme Harris a exhorté le Hamas à accepter un cessez-le-feu de six semaines et a déclaré qu'Israël devait faire davantage pour permettre à l'aide de circuler librement dans la bande de Gaza, où les conditions sont, selon elle, "inhumaines".

M. Biden est un allié fidèle d'Israël et n'a pas faibli dans son soutien depuis l'attaque du 7 octobre du Hamas, soutenu par l'Iran, qui a fait quelque 1 200 morts et a déclenché une offensive israélienne à Gaza qui, selon les autorités palestiniennes, a fait plus de 30 000 morts.

M. Biden a plaidé en faveur d'un cessez-le-feu de six semaines afin de permettre l'acheminement de l'aide à Gaza et la sortie des otages de l'enclave.

"Le président et moi-même avons toujours été sur la même longueur d'onde", a déclaré Mme Harris lorsqu'un journaliste de l'agence Reuters lui a demandé s'il y avait une certaine distance entre elle et M. Biden sur cette question.

"Israël a le droit de se défendre. Beaucoup trop de civils palestiniens, des civils innocents, ont été tués. Nous devons augmenter l'aide. Nous devons faire sortir les otages. Et cela reste notre position", a-t-elle déclaré.

Les médiateurs du Hamas et de l'Égypte ont déclaré lundi qu'ils poursuivaient les pourparlers en vue d'obtenir un cessez-le-feu à Gaza, malgré la décision d'Israël de ne pas envoyer de délégation. Les États-Unis ont déclaré qu'Israël avait largement accepté un accord, mais que le Hamas devait accepter de libérer ses otages.

"Il est important que nous comprenions tous que (...) nous sommes dans une fenêtre de temps qui nous permet de conclure un accord sur les otages", a déclaré M. Harris à la presse à Washington. "Nous voulons tous que ce conflit prenne fin le plus rapidement possible, et la façon dont il se termine est importante.