par Nidal al-Mughrabi

LE CAIRE, 7 juillet (Reuters) - Le Hamas attend une réponse d'Israël sur sa proposition de cessez-le-feu, ont déclaré dimanche deux responsables du groupe palestinien, cinq jours après avoir accepté une partie essentielle du plan américain visant à mettre fin à la guerre à Gaza qui dure depuis neuf mois.

"Nous avons laissé notre réponse aux médiateurs et nous attendons la réponse de l'occupation", a déclaré à Reuters l'un des deux responsables du Hamas, qui a demandé à ne pas être nommé.

Le plan américain en trois phases a été présenté à la fin du mois de mai par le président Joe Biden et fait l'objet d'une médiation avec le Qatar et l'Egypte. Il vise à mettre fin à la guerre et à libérer les quelque 120 otages israéliens encore détenus par le Hamas.

Un autre responsable palestinien, informé des délibérations en cours sur le cessez-le-feu, a déclaré qu'Israël était en pourparlers avec les Qataris.

"Ils ont discuté avec eux de la réponse du Hamas et leur ont promis de leur donner la réponse d'Israël dans les jours à venir", a déclaré dimanche à Reuters ce responsable, qui a demandé à ne pas être nommé.

Le gouvernement israélien n'a pas fait de commentaire dans l'immédiat sur le calendrier de ses délibérations.

Le Hamas, qui contrôle la bande de Gaza, a renoncé à exiger d'Israël qu'il s'engage d'abord à respecter un cessez-le-feu permanent avant de signer un accord. Le groupe palestinien a déclaré souhaiter désormais que les négociations tendent vers cet objectif tout au long de la première phase de six semaines, a dit samedi à Reuters une source du Hamas sous couvert d'anonymat.

Un responsable palestinien proche des initiatives de paix a indiqué que la proposition pourrait conduire à un accord-cadre si elle était acceptée par Israël et qu'elle mettrait fin à la guerre.

William Burns, le directeur de la CIA, l'agence de renseignement américaine, se rendra au Qatar la semaine prochaine pour des négociations, a indiqué une source au fait du dossier.

Le conflit entre Israël et le Hamas, déclenché à la suite d'une attaque des combattants du groupe palestinien dans le sud d'Israël le 7 octobre, a fait plus de 38.000 morts, selon les autorités sanitaires de Gaza.

Le Hamas a tué 1.200 personnes et pris environ 250 personnes en otages, selon les chiffres officiels israéliens. (Reportage Nidal al-Mughrabi; version française Claude Chendjou)