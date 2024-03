LE CAIRE, 25 mars (Reuters) - Le Hamas a déclaré lundi qu'il avait informé les médiateurs qu'il s'en tenait à ses demandes initiales en vue d'un cessez-le-feu dans la bande de Gaza, dont le retrait des troupes israéliennes, le retour chez eux des déplacés palestiniens et un "véritable" échange de prisonniers contre les otages qu'il détient.

Le Hamas a présenté mi-mars une proposition de cessez-le-feu "global" aux médiateurs arabes et aux États-Unis, qui prévoit notamment la libération en plusieurs étapes des otages israéliens en échange de prisonniers palestiniens, dont 100 purgent des peines de prison à perpétuité, selon un document consulté par Reuters.

Ces exigences du groupe palestinien ont été qualifiées d'"irréalistes" par le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.

Le Hamas a réitéré ses demandes lundi quelques heures après que le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté une résolution exigeant un cessez-le-feu immédiat à Gaza, une première depuis le début de la guerre.

L'abstention des Etats-Unis lors de ce vote à l'Onu a provoqué une crise diplomatique entre Israël et l'administration du président Joe Biden.

La résolution exige également la libération immédiate et inconditionnelle de tous les otages.

L'Égypte et le Qatar s'emploient depuis des semaines à trouver un terrain d'entente entre le Hamas et Israël sur les conditions d'un cessez-le-feu, alors que la situation humanitaire ne cesse de se dégrader à Gaza, soumise au blocus israélien et dont la population civile est désormais menacée de famine. (Reportage d'Adam Makary et Ahmed Tolba, version française Tangi Salaün)