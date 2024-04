Le cofondateur de Web Summit, Paddy Cosgrave, a retrouvé lundi son poste de directeur général, six mois après avoir démissionné à la suite des réactions suscitées par ses commentaires sur le conflit entre Israël et le Hamas.

Paddy Cosgrave s'est attiré des critiques après avoir publié le 13 octobre sur le média social X que "les crimes de guerre sont des crimes de guerre même lorsqu'ils sont commis par des alliés", en référence à la réponse d'Israël à Gaza après les attaques du Hamas le 7 octobre.

"Lorsque j'ai pris du recul l'année dernière, c'était la première fois que je prenais du temps libre en 15 ans", a déclaré M. Cosgrave lundi. "J'ai pris le temps de renouer avec de vieux amis du Web Summit et j'ai écouté ce qu'ils avaient à dire et ce qu'ils attendaient du Web Summit.

M. Cosgrave détient une participation majoritaire dans le Web Summit, qui organise chaque année l'une des plus grandes conférences technologiques au monde. L'événement attire généralement quelque 70 000 participants, avec des orateurs issus d'entreprises technologiques et de startups internationales, ainsi que des hommes politiques.

Après ses commentaires d'octobre, Cosgrave a présenté ses excuses et a démissionné de son poste alors que plusieurs entreprises, dont Google et Meta, ont annoncé leur retrait de la conférence qui s'est tenue au Portugal en novembre.

L'ancienne directrice générale de la fondation Wikimedia, Katherine Maher, a pris la tête de l'organisation, mais a démissionné le mois dernier pour devenir directrice générale de la National Public Radio.

Le Web Summit a déclaré qu'il prévoyait de rendre sa conférence plus conviviale et plus axée sur la communauté, et qu'il testait un logiciel permettant de mettre en relation les participants.

"Au cours de l'année écoulée, nous avons testé de petits prototypes de réunions pour les participants de secteurs similaires, tels que les ingénieurs produits ou les responsables marketing", a déclaré la société. (Reportage de Supantha Mukherjee à Stockholm ; rédaction de Christina Fincher)