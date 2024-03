Le conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche, Jake Sullivan, s'est entretenu mardi pour la deuxième fois avec le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, alors que les Etats-Unis s'opposent à ce qu'Israël lance une offensive terrestre à Rafah.

La réunion à la Maison Blanche a eu lieu un jour après que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a brusquement empêché une délégation israélienne de rencontrer ses homologues américains lorsque les États-Unis ont permis l'approbation d'une résolution de l'ONU exigeant un cessez-le-feu à Gaza en s'abstenant de voter sur celle-ci.

Le président américain Joe Biden tente d'empêcher Israël de lancer une offensive terrestre dans la ville de Rafah, au sud de la bande de Gaza, en raison des conditions humanitaires désastreuses qui y règnent et du risque de pertes civiles.

Rafah est le dernier refuge pour environ la moitié des 2,3 millions d'habitants de Gaza, dont beaucoup ont été contraints de s'y regrouper en raison des combats qui se déroulent ailleurs.

Les autorités palestiniennes estiment que plus de 32 000 personnes ont été tuées à Gaza depuis qu'Israël y a lancé une opération en réponse au meurtre de 1 200 personnes par des militants du Hamas dans le sud d'Israël le 7 octobre.

La porte-parole de la Maison-Blanche, Mme Karine Jean-Pierre, a indiqué que M. Sullivan avait promis un soutien " sans faille " des États-Unis à Israël et que les deux responsables avaient discuté de la nécessité pour Israël " de faire davantage pour soutenir et accroître l'aide humanitaire à Gaza ".

"Il est essentiel qu'Israël fasse tout ce qui est possible pour éviter les pertes civiles et pour mener des opérations aussi stratégiques et précises que possible et des opérations ciblées pour protéger les civils à Rafah ", a-t-elle ajouté.

M. Biden, qui s'adressait à une foule à Raleigh, en Caroline du Nord, a été brièvement interrompu par des manifestants qui réclamaient une augmentation de l'aide à Gaza.

"Ils n'ont pas tort. Nous devons apporter beaucoup plus de soins à Gaza", a déclaré M. Biden.

Les autorités américaines tentent depuis des semaines de négocier un accord dans lequel les otages malades, âgés et blessés détenus par le Hamas seraient libérés en échange d'un cessez-le-feu de six semaines et de la libération de certains prisonniers palestiniens.

Un responsable américain a déclaré lundi que des progrès avaient été réalisés ces derniers jours dans les négociations.