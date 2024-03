Benny Gantz, membre du cabinet de guerre israélien en visite à Washington cette semaine, raconte que sa mère, survivante de l'Holocauste, a été opérée en Allemagne par un médecin palestinien de Gaza.

Cette histoire illustre l'espoir de réconciliation qui anime les optimistes au Moyen-Orient, mais qui a été cruellement mis à l'épreuve par la guerre contre Gaza qui a éclaté le 7 octobre, le jour le plus meurtrier de l'histoire d'Israël.

M. Gantz, 64 ans, qui dirige un parti centriste aujourd'hui largement en tête des sondages d'opinion, a rejoint l'année dernière le cabinet d'urgence du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. Selon lui, le fait qu'il ait accepté de rejoindre un gouvernement d'union avec le parti de droite de M. Netanyahu et ses alliés religieux nationalistes montre l'ampleur de la crise à laquelle Israël est confronté.

Bien que M. Gantz ait été aussi catégorique que n'importe quel autre dirigeant israélien sur le fait que la guerre ne peut prendre fin qu'avec la destruction du Hamas, il est beaucoup plus ouvert au dialogue avec les Palestiniens que M. Netanyahu et ses alliés du mouvement des colons, tels que le ministre des finances Bezalel Smotrich ou le ministre de la sécurité Itamar Ben-Gvir.

Malgré l'inquiétude de la communauté internationale face au nombre croissant de morts à Gaza, il est peu probable qu'il s'écarte de la ligne de conduite du gouvernement, qui consiste à poursuivre la guerre jusqu'à la victoire finale.

Mais alors que la pression américaine et internationale s'accroît pour relancer les efforts en vue d'une solution à deux États, la volonté de M. Gantz d'envisager une fin politique au conflit a mis davantage en lumière les divisions.

M. Gantz doit rencontrer la vice-présidente Kamala Harris et le secrétaire d'État Antony Blinken, et le fait que ce soit lui, et non M. Netanyahou, qui effectue cette visite a provoqué une tempête. Les relations de M. Netanyahu avec le président américain Joe Biden sont tellement tendues que, plus d'un an après son entrée en fonction, il n'a toujours pas reçu d'invitation à se rendre à Washington.

Des informateurs anonymes ont déclaré à des médias israéliens qu'"il n'y a qu'un seul Premier ministre" et les médias ont rapporté que M. Netanyahu avait interdit à l'ambassadeur d'Israël aux États-Unis de soutenir la visite.

"Il est dommage que ce voyage n'ait pas été coordonné à l'avance avec le Premier ministre", a déclaré M. Smotrich lors d'une réunion de faction au Parlement lundi, décrivant M. Gantz comme un "maillon faible" du gouvernement et l'appelant à déclarer ouvertement son opposition à un État palestinien.

"M. Gantz fait le jeu de l'administration Biden et promeut en fait leur plan de création d'un État palestinien", a déclaré M. Smotrich.

Alors que le choc du 7 octobre a mis en veilleuse les règles normales de la politique, M. Netanyahou doit faire face à la colère de la majorité des Israéliens qui lui reprochent les défaillances en matière de sécurité qui ont permis l'attentat dévastateur, qui a tué quelque 1 200 personnes.

Les sondages montrent que le parti d'unité nationale de M. Gantz est le grand favori d'une élection qui se tiendrait aujourd'hui, la majorité des électeurs estimant que la principale motivation de M. Netanyahou pour poursuivre la guerre est sa propre survie politique, selon un sondage réalisé lundi par Channel 13.

ATTAQUES

Fervent opposant à la volonté de Netanyahou de réformer le système judiciaire, qui a risqué de déchirer Israël l'année dernière, M. Gantz s'est souvent heurté à ses partenaires de la droite dure, dont M. Smotrich et, à l'occasion, le Premier ministre lui-même.

Mais il a déclaré que la menace sans précédent qui pèse sur le pays depuis le 7 octobre l'avait incité à unir ses forces à celles de ses rivaux.

"Ce n'est pas un partenariat politique dans lequel je m'inscris", a-t-il déclaré à un groupe de journalistes lors d'une réunion d'information l'année dernière. "Il est hors de question que je me tienne à l'écart et que je fasse de la politique dans de telles circonstances.

Aux côtés du ministre de la défense Yoav Gallant, l'autre membre principal du cabinet de guerre, et de Gadi Eizenkot, un autre ancien général centriste, il a défendu l'institution militaire et sécuritaire israélienne contre les attaques des alliés de M. Netanyahou.

Ses détracteurs estiment que ces attaques sont un moyen de détourner les critiques du Premier ministre lui-même.

Ancien parachutiste qui a commandé le commando d'élite Shaldag, M. Gantz a passé la majeure partie de sa carrière dans l'armée. En tant que chef d'état-major de l'armée en 2012, il a supervisé une opération de huit jours dans la bande de Gaza qui a commencé par l'assassinat du chef de l'aile militaire du Hamas à Gaza.

Ce conflit s'inscrivait dans une série de confrontations plus ou moins limitées entre Israël et le Hamas, qui ont marqué les relations d'Israël avec les Palestiniens depuis que le mouvement islamiste a pris le pouvoir à Gaza à l'issue d'une brève guerre de factions en 2007.

La guerre qui a débuté le 7 octobre, lorsque des hommes armés du Hamas ont franchi la barrière de sécurité entourant Gaza et ont déchiré les communautés israéliennes situées juste à l'extérieur, tuant quelque 1 200 personnes et en prenant plus de 250 en otage, était différente.

Israël a répondu par une campagne de bombardements qui a tué plus de 30 000 Palestiniens, selon les autorités sanitaires locales, suscitant une inquiétude croissante, même de la part d'alliés solides comme les États-Unis.

Cinq mois après le début du conflit, l'attention se porte de plus en plus sur la situation qui suivra la fin de la guerre et, à cet égard, le sentiment de M. Gantz qu'une solution politique devra être trouvée pourrait faciliter ses relations avec Washington.

M. Gantz a déclaré avoir dit un jour à Mahmoud Abbas, le chef de l'Autorité palestinienne âgé de 87 ans et cordialement détesté par de nombreux dirigeants israéliens, que chacun d'entre eux rêvait sans doute que l'autre disparaisse.

"Mais nous sommes tous les deux ici. Cela ne changera pas.