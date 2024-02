Le vraquier Sea Champion, battant pavillon grec, est arrivé mardi dans le port d'Aden, dans le sud du Yémen, après avoir été attaqué en mer Rouge dans ce qui semble avoir été un tir de missile par erreur de la milice Houthi, selon des sources.

Les risques pour le transport maritime s'intensifient en raison des attaques répétées de drones et de missiles en mer Rouge et dans le détroit de Bab al-Mandab par les Houthis, alliés de l'Iran, depuis novembre. Les forces américaines et britanniques ont réagi en lançant plusieurs attaques contre les installations des Houthis, mais n'ont pas encore réussi à y mettre fin.

Le Sea Champion, qui transportait des céréales d'Argentine à Aden, siège du gouvernement internationalement reconnu du Yémen, a été attaqué à deux reprises lundi. Une fenêtre a été endommagée, mais l'équipage n'a pas été blessé, ont indiqué des sources du ministère grec de la marine marchande.

Une source portuaire à Aden et une autre source maritime ont déclaré que le navire déchargeait une partie de sa cargaison de quelque 9 229 tonnes à Aden avant de se diriger vers le port de Hodeidah, dans le nord du pays, une zone contrôlée par les Houthis.

La source portuaire à Aden, qui a refusé d'être identifiée, a déclaré que l'attaque contre le navire était une erreur. Une autre source portuaire à Hodeidah, qui a également refusé d'être identifiée, a déclaré que les Houthis les avaient informés que l'attaque n'était pas intentionnelle.

Les responsables houthis n'ont pas pu être joints dans l'immédiat pour un commentaire.

L'opérateur du navire, Mega Shipping, basé à Athènes, et les responsables du ministère grec de la marine marchande ont refusé de commenter l'arrivée du navire.

Le Sea Champion était ancré dans le port d'Aden et sa dernière position a été mise à jour à 1211 GMT, selon les données du fournisseur de services de suivi des navires et d'analyse maritime MarineTraffic.

Les Houthis, qui contrôlent les régions les plus peuplées du Yémen, ont attaqué des navires ayant des liens commerciaux avec les États-Unis, la Grande-Bretagne et Israël, selon des sources de transport maritime et d'assurance.

LE RUBYMAR SUSCITE DE PLUS EN PLUS D'INQUIÉTUDES

Malgré les attaques occidentales dont ils font l'objet au Yémen, les Houthis ont juré de continuer à attaquer les navires liés à Israël jusqu'à ce que cessent les attaques contre les Palestiniens dans la bande de Gaza.

Selon des sources maritimes, le Sea Champion, qui avait déjà effectué des livraisons de céréales au Yémen par le passé, appartenait à des Américains.

Jusqu'à présent, aucun navire n'a été coulé et aucun équipage n'a été tué à la suite de ces attaques sur une voie maritime qui représente environ 12 % du trafic maritime mondial.

Néanmoins, l'inquiétude grandit quant au sort du Rubymar, qui a été touché par des missiles dans le golfe d'Aden dimanche, malgré l'évacuation de l'équipage sur un autre navire.

Dans un avis maritime dont Reuters a pris connaissance, les navires commerciaux ont été invités à rester à l'écart de la zone où se trouve le navire abandonné, par crainte qu'il ne coule.

Un responsable américain de la défense a déclaré que le navire n'avait pas coulé.

Stephen Cotton, secrétaire général de la Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF), la principale organisation syndicale des gens de mer, a déclaré que l'attaque du Rubymar devrait être un signal d'alarme "pour donner immédiatement la priorité à la sécurité des gens de mer, avant que des vies humaines ne soient perdues en mer Rouge".

Il a ajouté qu'un cessez-le-feu immédiat et permanent à Gaza était une étape essentielle pour garantir la sécurité du transit par la mer Rouge.

Des sources de sécurité maritime ont également indiqué que les navires commerciaux risquaient d'être confrontés à de nouveaux dangers, notamment à la possibilité de déploiement de mines marines.

Le 17 février, le Commandement central de l'armée américaine a déclaré avoir mené des frappes d'autodéfense sur diverses cibles, dont un vaisseau sous-marin sans pilote (UUV). Il s'agit, selon lui, de la "première utilisation d'un UUV par les Houthis depuis le début des attaques, le 23 octobre".

Si de nombreux navires ont choisi de contourner l'Afrique australe pour éviter la mer Rouge, d'autres ont continué à la traverser.

Le groupe français de transport maritime de conteneurs CMA CGM a déclaré mardi que son navire Jules Verne avait traversé la mer Rouge sous escorte navale française, après avoir suspendu les traversées pour des raisons de sécurité au début du mois.

L'Union européenne a lancé lundi une mission navale en mer Rouge pour "sauvegarder la liberté de navigation", dans l'espoir d'une protection et d'un soutien accrus de la navigation commerciale.

Ces dernières semaines, la France a fourni des escortes navales pour certains trafics maritimes, y compris pour des navires liés à la France.