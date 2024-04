Le président iranien Ebrahim Raisi et le Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif se sont engagés lundi à porter à 10 milliards de dollars par an les échanges commerciaux entre les deux pays voisins, alors que M. Raisi entamait une visite de trois jours dans la capitale pakistanaise, sous haute surveillance.

Cette visite intervient alors que les deux voisins musulmans tentent de renouer les liens après les frappes militaires sans précédent qui se sont succédé cette année.

"Les deux parties ont convenu de porter le volume des échanges bilatéraux à 10 milliards de dollars américains au cours des cinq prochaines années", a déclaré le bureau de M. Sharif dans un communiqué publié à l'issue d'une conférence de presse conjointe.

"Elles ont également convenu de coopérer à l'élaboration d'approches conjointes pour faire face aux défis communs, notamment la menace terroriste.

Les chiffres officiels des échanges annuels actuels n'étaient pas disponibles. Le média local Business Recorder, citant l'ambassadeur iranien au Pakistan de l'époque, a fait état l'année dernière d'un commerce bilatéral de plus de 2 milliards de dollars.

M. Raisi, qui était accompagné d'une délégation comprenant le ministre des affaires étrangères et des membres du cabinet, se rendra ensuite à Lahore, dans l'est du pays, et à Karachi, ville portuaire du sud.

Les principales autoroutes d'Islamabad ont été bloquées dans le cadre des mesures de sécurité prises pour l'arrivée de M. Raisi, tandis que le gouvernement a décrété un jour férié à Karachi et à Lahore.

Si la visite de M. Raisi constitue une étape clé dans la normalisation des relations avec Islamabad, le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khameni, et non le président, a le dernier mot sur les questions d'État telles que la politique nucléaire.

Les tensions sont également vives au Moyen-Orient depuis que l'Iran a lancé une attaque sans précédent contre Israël il y a une semaine et que l'Iran central a subi à son tour, vendredi, ce que des sources ont qualifié d'attaque israélienne.

Le Pakistan a déjà appelé à une désescalade de la part de "toutes les parties".

Lors de la conférence de presse, M. Sharif a félicité l'Iran d'avoir adopté une position ferme sur la situation humanitaire à Gaza et a appelé à une cessation immédiate des hostilités dans cette région.

M. Sharif a appelé les pays musulmans à s'unir et à faire entendre leur voix pour mettre fin au conflit.

Les relations entre le Pakistan et l'Iran ont toujours été difficiles, malgré un certain nombre de pactes commerciaux, Islamabad étant historiquement plus proche de l'Arabie saoudite et des États-Unis.

L'accord le plus médiatisé est un accord de fourniture de gaz signé en 2010, qui est au point mort, et qui prévoit la construction d'un gazoduc reliant le champ gazier iranien de Fars Sud aux provinces méridionales pakistanaises du Baloutchistan et du Sindh.

Bien que le Pakistan ait un besoin urgent de gaz, Islamabad n'a pas encore commencé la construction de sa partie du gazoduc, invoquant des craintes de sanctions américaines - une préoccupation que Téhéran a rejetée.

Le Pakistan a déclaré qu'il demanderait des dérogations aux États-Unis, mais Washington a déclaré qu'il ne soutenait pas le projet et a mis en garde contre le risque de sanctions dans les relations commerciales avec Téhéran.

Bien qu'il soit confronté à d'éventuelles pénalités pour rupture de contrat se chiffrant en milliards de dollars, Islamabad a récemment donné son feu vert à la construction d'un tronçon de 80 km de l'oléoduc.