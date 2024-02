Le salon aéronautique de Singapour a été l'occasion de présenter de nouveaux systèmes d'armes à l'étranger et de susciter un intérêt croissant pour les systèmes capables de détruire les missiles balistiques et d'abattre les drones, mais il a été marqué par l'absence de la Russie et par la rareté des grands contrats de défense.

La partie commerciale du plus grand rassemblement aéronautique d'Asie s'est achevée vendredi, les exposants ayant remballé leurs vastes étalages de matériel militaire, de services aérospatiaux, de pièces détachées et de fierté nationale.

Après plusieurs jours de vols de démonstration, les équipes militaires asiatiques de voltige ont fait une pause vendredi, car aucune démonstration aérienne n'était prévue avant le spectacle aérien public de samedi et dimanche.

Contrairement aux années précédentes, aucune entreprise russe n'a présenté ses produits au salon. Avec les sanctions internationales qui entravent les affaires et l'invasion de l'Ukraine qui réduit les approvisionnements, les concurrents ont déclaré qu'il y avait des opportunités pour certains opérateurs asiatiques de matériel russe.

"Dans cette région, vous avez déjà constaté un abandon des équipements russes", a déclaré Robert Hewson, de l'entreprise suédoise Saab. "Bien sûr, il y a des pays clients naturels qui restent là où ils sont en termes de fournisseurs.

Plusieurs pays d'Asie du Sud-Est, dont la Malaisie, l'Indonésie, le Viêt Nam, le Cambodge et le Laos, utilisent également des équipements russes ou datant de l'Union soviétique, parfois aux côtés d'équipements occidentaux. Les principaux exportateurs d'armes russes n'ont pas répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

L'industrie israélienne de la défense a fait un retour discret après avoir été largement absente du salon aéronautique de Dubaï en novembre, dans le sillage de la guerre entre Israël et le Hamas - un sujet que les entreprises étaient réticentes à aborder.

IAI, Rafael, Elbit et le ministère israélien de la défense se sont tous refusés à tout commentaire sur la guerre à Gaza, y compris sur les performances de leurs armes.

La guerre n'a pas été évoquée par les délégués présents à Singapour et n'a pas entamé l'appétit pour les missiles, le matériel d'espionnage et les drones israéliens, ont déclaré à Reuters deux responsables de l'industrie israélienne présents au salon, qui ont demandé à ne pas être nommés en raison du caractère sensible de la question.

MISSILES, HÉLICOPTÈRES

Le barrage de missiles balistiques antinavires en mer Rouge a suscité l'intérêt pour des systèmes capables non seulement de protéger contre ces menaces, mais aussi pour des missiles et des drones plus petits et moins chers, ont déclaré les participants.

En marge du salon, un cadre supérieur d'une entreprise de défense américaine a déclaré que les activités menées en mer Rouge par les Houthis du Yémen, alliés à l'Iran, et en Ukraine avaient attiré l'attention de clients potentiels en Asie.

"Nous constatons une augmentation de la demande en matière de défense aérienne et antimissile intégrée", a déclaré ce cadre, qui a refusé d'être nommé en raison du caractère sensible de la question. Il a précisé que cela incluait les capteurs pour détecter les cibles, les armes pour les abattre et les systèmes de commande et de contrôle qui relient le tout.

Jeffrey Lewis, directeur du programme de non-prolifération pour l'Asie de l'Est au Centre d'études sur la non-prolifération, a déclaré que le coût de ces systèmes pourrait rendre plus économique - sur la base de l'expérience en mer Rouge - le simple fait d'essayer de détruire les armes attaquantes sur le terrain.

"En fin de compte, nous nous sommes tournés vers des systèmes offensifs pour frapper les lanceurs", a-t-il déclaré. "Cela signifie que les défenses sont une capacité de niche très coûteuse. Pourquoi tirer sur la flèche quand on peut tirer sur l'archer ?

Les destroyers de la marine américaine sont équipés du système de défense aérienne Aegis, dont les composants proviennent notamment de Lockheed Martin, et qui est conçu pour abattre des avions, des missiles de croisière et des missiles balistiques.

Aegis utilise les missiles SM-2, SM-3 et SM-6 de Raytheon, filiale de RTX, pour intercepter les menaces. Un porte-parole de Raytheon a refusé de dire si l'entreprise avait constaté un intérêt accru pour les systèmes de défense antimissile depuis le début des attaques des Houthis. Un porte-parole de Lockheed Martin a fourni des informations publiques sur l'augmentation de la production de certains systèmes.

Parmi les systèmes d'armes remarquables exposés au salon, l'hélicoptère d'attaque Z-10, fabriqué par l'entreprise chinoise AVIC, a fait son premier voyage hors du territoire chinois à Singapour.

La Chine espère exporter cet hélicoptère. Les experts et les participants ont déclaré que le nombre de clients potentiels pourrait être faible en Asie.

"Les performances et les capacités de cette plateforme la rendraient certainement intéressante pour l'exportation", a déclaré Malcolm Davis, analyste principal à l'Australian Strategic Policy Institute. Il a cité le Laos, le Cambodge et le Myanmar comme acheteurs potentiels.

Bien que plusieurs accords commerciaux aient été annoncés lors du salon aéronautique et que la "durabilité" ait été un mot à la mode tout au long du salon, le volet défense du salon s'est terminé en douceur, avec des discussions sur les espoirs de ventes futures, mais sans grandes annonces. (Reportage de Gerry Doyle ; Rédaction de Jamie Freed)