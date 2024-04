Mohammed Al Safi raconte que son entreprise de fabrication de literie et de matelas dans la bande de Gaza lui permettait de vivre décemment et d'employer 10 personnes jusqu'à ce qu'elle soit détruite lors d'un raid israélien. Aujourd'hui, il dépend de l'aide pour survivre - s'il en trouve.

Safi, 51 ans, a déclaré que les fruits de 30 années de travail avaient été perdus en une seule journée. "J'avais l'habitude de subvenir à mes besoins, à ceux de mon père et de mes enfants [...]. Nous menions une bonne vie, une vie décente", a déclaré M. Safi.

"Lorsque vous perdez votre source de revenus, vous êtes détruit et ceux qui vous entourent sont détruits", a-t-il ajouté en inspectant les machines endommagées et carbonisées de son usine dans le camp de réfugiés de Jabalia, au nord de la petite enclave palestinienne.

C'est un aperçu des dégâts considérables causés à l'économie de Gaza par les attaques aériennes et terrestres israéliennes qui ont transformé une grande partie du territoire côtier assiégé en un champ de ruines, en particulier dans le nord, au cours des six derniers mois.

La guerre a éclaté le 7 octobre lorsque des militants du Hamas, le groupe islamiste au pouvoir à Gaza, ont franchi la frontière avec Israël lors d'une attaque qui a fait quelque 1 200 morts et entraîné l'enlèvement de 253 autres personnes, selon les décomptes israéliens.

Les représailles israéliennes ont fait plus de 33 000 morts et des milliers d'autres personnes n'ont toujours pas été retrouvées dans les décombres, selon les autorités sanitaires de Gaza. La plupart des 2,3 millions d'habitants du territoire sont désormais sans abri.

Longtemps soumise au blocus israélien, l'économie de Gaza était en difficulté depuis des années avant le conflit actuel, avec l'un des taux de chômage les plus élevés au monde.

Le choc économique infligé par la dernière guerre - la plus meurtrière depuis des décennies de conflit israélo-palestinien - est l'un des plus importants observés dans l'histoire récente, ont indiqué la Banque mondiale et les Nations unies dans un rapport récent.

Au 31 janvier, l'enclave avait subi quelque 18,5 milliards de dollars de dommages aux infrastructures essentielles, soit 97 % du PIB de 2022 de Gaza et de la Cisjordanie, où les Palestiniens exercent une autonomie limitée sous l'occupation militaire israélienne.

MENDICITÉ ET EMPRUNT

Jabalia est située dans le nord de la bande de Gaza, une partie du territoire où l'organisme mondial de surveillance de la faim a déclaré que la famine était imminente.

C'est le plus grand des huit camps de réfugiés de la bande de Gaza, qui datent de la guerre de 1948, année de la création d'Israël, avec quelque 116 000 réfugiés enregistrés selon les Nations unies.

De nombreux habitants de Jabalia ont rejeté les appels à l'évacuation lancés par Israël et sont restés sur place malgré les campagnes de bombardement les plus intenses qui aient frappé le territoire au cours des six derniers mois.

L'UNRWA, l'agence des Nations unies pour les réfugiés palestiniens, estime actuellement que la population des gouvernorats du nord de Gaza et de la ville de Gaza s'élève à 300 000 personnes.

Safi raconte que son entreprise a été détruite lors d'un raid dans son quartier de Jabalia il y a environ deux mois.

"Vous aviez une usine dans laquelle vous travailliez et elle a disparu. Que deviendrez-vous ? Vous allez mendier ? C'est de la destruction. C'est une destruction économique", a-t-il déclaré.

L'Organisation internationale du travail (OIT) affirme que 90 % des emplois ont été perdus dans le secteur privé de Gaza au cours des six mois qui ont suivi le début de la guerre.

Ruba Jaradat, directrice régionale de l'OIT pour les États arabes, a déclaré à Reuters que la plupart des entreprises de Gaza ont souffert des dommages causés aux infrastructures, notamment aux magasins, aux entrepôts et aux usines.

"Les entreprises ont été sévèrement touchées par la destruction des infrastructures, je dirais donc que les chaînes d'approvisionnement se sont arrêtées. Il n'y a pas d'activité économique", a déclaré M. Jaradat.

Salem Awad Rab'a avait un magasin de téléphonie mobile à Jabalia qui employait six personnes jusqu'à ce que le bâtiment où il était situé soit détruit au début de la guerre. Ce père de cinq enfants a déclaré qu'il avait dû emprunter pour subvenir aux besoins de sa famille.

"La vie était normale et nous n'avions pas besoin (de compter sur) qui que ce soit jusqu'à ce que cette catastrophe se produise ? Notre source de revenus a été détruite", a déclaré Rab'a dans son magasin incendié.