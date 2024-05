Washington a déclaré qu'il essayait de maintenir Israël et le groupe islamiste palestinien Hamas engagés "ne serait-ce que virtuellement" dans les efforts de trêve à Gaza, alors qu'une agence de l'ONU a averti que les stocks d'aide humanitaire dans l'enclave dévastée ont atteint "le fond du baril".

Le Hamas a déclaré vendredi qu'il consulterait d'autres factions palestiniennes militantes sur sa stratégie visant à négocier un arrêt de la guerre déclenchée par l'assaut qu'il a lancé le 7 octobre contre Israël.

Les Nations unies ont prévenu que l'aide à Gaza pourrait s'arrêter dans les jours qui suivent la prise de contrôle par Israël du poste frontière de Rafah, entre Gaza et l'Égypte, fermant ainsi la route vitale dont dépend l'enclave de 2,3 millions de Palestiniens.

Les pourparlers sur un cessez-le-feu et la libération des otages détenus par le Hamas se sont achevés jeudi au Caire sans accord, Israël ayant déclaré qu'une proposition des médiateurs qatari et égyptien comportait des éléments inacceptables.

Le Hamas, qui a déclaré avoir accepté la proposition, a déclaré dans un communiqué que le "rejet d'Israël (...) ramenait les choses au premier carré".

La Maison Blanche a qualifié de "profondément regrettable" la fin des pourparlers, que le directeur de la CIA, William Burns, aidait à arbitrer, mais a déclaré que les États-Unis estimaient que les divergences étaient surmontables.

"Nous nous efforçons de maintenir les deux parties engagées dans la poursuite des discussions, ne serait-ce que virtuellement", a déclaré le porte-parole de la Maison Blanche pour la sécurité nationale, John Kirby.

Malgré la forte pression exercée par les États-Unis, Israël a déclaré qu'il lancerait un assaut sur la ville de Rafah, dans le sud du pays, où plus d'un million de personnes déplacées ont trouvé refuge et où, selon les forces israéliennes, des combattants du Hamas se sont retranchés.

Vendredi, les chars israéliens se sont emparés de la route principale qui sépare les parties est et ouest de Rafah, encerclant de fait la partie orientale de la ville, dans un assaut qui a poussé Washington à retarder la livraison d'une partie de l'aide militaire à son allié.

La Maison Blanche a déclaré qu'elle suivait de près les opérations israéliennes "avec inquiétude", mais elles semblaient localisées autour du point de passage fermé de Rafah et ne reflétaient pas une invasion à grande échelle.

"Une fois de plus, nous demandons instamment aux Israéliens d'ouvrir immédiatement ce point de passage à l'aide humanitaire", a déclaré le porte-parole de la Maison-Blanche pour la sécurité nationale, M. John Kirby.

Le projet d'Israël d'attaquer Rafah a déclenché l'une des plus grandes dissensions depuis des générations avec son principal allié, les États-Unis.

Dans un rapport au Congrès, l'administration du président Joe Biden a déclaré vendredi que l'utilisation par Israël d'armes fournies par les États-Unis à Gaza pourrait avoir enfreint le droit humanitaire international, intensifiant ainsi les critiques à l'encontre de son principal allié.

Toutefois, l'administration a également déclaré qu'en raison du chaos de la guerre, elle n'était pas en mesure de vérifier les cas spécifiques où l'utilisation de ces armes aurait pu violer le droit international, ce qui l'empêchait de se prononcer définitivement sur la question.

Le ministère français des Affaires étrangères a également appelé Israël à rouvrir le point de passage de Rafah dans un communiqué, exhortant "les autorités israéliennes à cesser sans délai cette opération militaire et à reprendre le chemin de la négociation".

Près de 35 000 personnes sont mortes pendant la guerre, selon les autorités sanitaires de la bande de Gaza dirigée par le Hamas. Quelque 1 200 personnes ont été tuées en Israël et 253 ont été prises en otage lors de l'attaque du Hamas du 7 octobre qui a déclenché le conflit, selon les décomptes israéliens.

"PRATIQUEMENT AUCUNE AIDE HUMANITAIRE"

Les habitants ont décrit des explosions et des tirs presque constants à l'est et au nord-est de Rafah vendredi, avec des combats intenses entre les forces israéliennes et les militants du Hamas et du Jihad islamique.

Le Hamas a déclaré avoir tendu une embuscade à des chars israéliens près d'une mosquée dans l'est de la ville.

Israël a ordonné aux civils de quitter la partie orientale de Rafah, obligeant des dizaines de milliers de personnes à se réfugier à l'extérieur de la ville, qui était auparavant le dernier refuge de plus d'un million de personnes ayant fui d'autres parties de l'enclave pendant la guerre.

Israël affirme qu'il ne peut gagner la guerre sans éliminer les milliers de combattants du Hamas qui, selon lui, sont déployés à Rafah. Le Hamas affirme qu'il se battra pour la défendre.

Selon les agences humanitaires de l'ONU, les approvisionnements commencent déjà à manquer et les opérations d'aide pourraient s'arrêter dans les jours à venir en raison de l'épuisement des stocks de carburant et de nourriture.

"Pendant cinq jours, aucun carburant et pratiquement aucune aide humanitaire n'a pénétré dans la bande de Gaza, et nous sommes en train de racler les fonds de tiroir", a déclaré Hamish Young, coordinateur principal des urgences de l'UNICEF dans la bande de Gaza.

Les agences humanitaires affirment que la bataille a menacé des centaines de milliers de civils déplacés.

"Ce n'est pas sûr, tout Rafah n'est pas sûr, car des obus de chars ont atterri partout depuis hier", a déclaré à Reuters Abu Hassan, 50 ans, un habitant de Tel al-Sultan, à l'ouest de Rafah, par l'intermédiaire d'une application de chat.

"J'essaie de partir, mais je n'ai pas les moyens d'acheter une tente pour ma famille à 2 000 shekels (540 dollars)", a-t-il ajouté. "Il y a de plus en plus de gens qui quittent Rafah, même depuis les zones occidentales, bien qu'elles n'aient pas été désignées comme zones rouges par l'occupation.

Les chars israéliens ont bouclé l'est de Rafah depuis le sud, capturant et fermant le seul point de passage entre l'enclave et l'Égypte. Vendredi, une avancée sur la route de Salahuddin, qui coupe l'enclave en deux, a complété l'encerclement de la "zone rouge" d'où les Israéliens ont ordonné aux habitants de sortir.

L'armée israélienne a déclaré que ses forces dans l'est de Rafah avaient localisé plusieurs puits de tunnel, et des troupes soutenues par une frappe aérienne ont combattu de près des groupes de combattants du Hamas, tuant plusieurs d'entre eux.

L'armée israélienne a indiqué que des avions israéliens avaient frappé plusieurs sites d'où des roquettes et des obus de mortier avaient été tirés en direction d'Israël ces derniers jours.

L'Assemblée générale des Nations unies a soutenu à une écrasante majorité la candidature des Palestiniens à un statut de membre à part entière de l'ONU, en reconnaissant qu'ils remplissaient les conditions requises et en recommandant au Conseil de sécurité des Nations unies de "réexaminer favorablement la question".