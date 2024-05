Les États-Unis estiment que les divergences qui subsistent entre Israël et le Hamas peuvent être surmontées lors des négociations sur la dernière proposition de cessez-le-feu du groupe militant palestinien, alors que les pourparlers reprennent au Caire mercredi.

Mardi, les forces israéliennes se sont emparées du principal poste-frontière entre Gaza et l'Égypte à Rafah, la ville du sud de Gaza où plus d'un million de Palestiniens déplacés ont trouvé refuge au cours de l'offensive israélienne qui dure depuis sept mois. Cela a coupé une voie vitale pour l'aide dans la petite enclave, où des centaines de milliers de personnes sont sans abri et affamées.

Au Caire, les cinq délégations participant aux pourparlers sur le cessez-le-feu mardi - le Hamas, Israël, les États-Unis, l'Égypte et le Qatar - ont réagi positivement à la reprise des négociations, et les réunions devraient se poursuivre mercredi matin, selon deux sources égyptiennes.

Le directeur de la CIA, Bill Burns, devait se rendre du Caire en Israël dans le courant de la journée de mercredi pour rencontrer le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, et des responsables israéliens, a indiqué une source au fait de son déplacement.

Lundi, Israël a déclaré qu'une proposition en trois phases approuvée par le Hamas était inacceptable parce que les conditions avaient été assouplies.

Le porte-parole de la Maison Blanche, John Kirby, a déclaré que le Hamas avait présenté une proposition révisée et que le nouveau texte suggérait que les lacunes restantes pouvaient "absolument être comblées". S'exprimant mardi, il a refusé de préciser de quoi il s'agissait.

Depuis la seule pause dans le conflit jusqu'à présent, un cessez-le-feu d'une semaine en novembre, les deux parties ont été bloquées par le refus du Hamas de libérer davantage d'otages israéliens sans la promesse d'une fin permanente du conflit et l'insistance d'Israël à ne discuter que d'un arrêt temporaire.

Mardi, des images de l'armée israélienne ont montré des chars roulant dans le complexe du point de passage de Rafah, entre Gaza et l'Égypte, et le drapeau israélien hissé du côté de Gaza. Israël affirme que Rafah est le dernier bastion des combattants du Hamas.

Un représentant du Hamas, Osama Hamdan, s'adressant à des journalistes à Beyrouth mardi, a averti que si l'agression militaire d'Israël se poursuivait à Rafah, il n'y aurait pas d'accord de trêve.

L'armée israélienne a déclaré qu'elle menait une opération limitée à Rafah pour tuer des combattants et démanteler des infrastructures utilisées par le Hamas, qui dirige la bande de Gaza. Elle a demandé aux civils, dont beaucoup avaient été déplacés d'autres parties de Gaza plus tôt dans le conflit, de se rendre dans une "zone humanitaire élargie" située à quelque 20 km de là.

Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé Israël et le Hamas à ne ménager aucun effort pour parvenir à une trêve. "Ne vous y trompez pas, un assaut de grande envergure sur Rafah serait une catastrophe humaine", a déclaré M. Guterres.

À Genève, le porte-parole du bureau humanitaire de l'ONU, Jens Laerke, a déclaré que "la panique et le désespoir" s'emparaient de la population de Rafah.

BOMBARDEMENTS INTENSIFS À RAFAH

Les habitants ont signalé des tirs d'artillerie lourde mardi soir dans certaines zones de l'est de Rafah. Un bâtiment municipal de Rafah a pris feu après un bombardement israélien, et un Palestinien a été tué et plusieurs autres blessés, selon les médecins. Une frappe israélienne a également tué deux Palestiniens sur une moto.

Les autorités sanitaires ont déclaré qu'Abu Yousef Al-Najar, le principal hôpital de Rafah, avait fermé ses portes mardi après que des bombardements intensifs à proximité aient poussé le personnel médical et environ 200 patients à s'enfuir.

"Ils sont devenus fous. Les chars tirent des obus et les bombes fumigènes couvrent le ciel", a déclaré Emad Joudat, 55 ans, un habitant de la ville de Gaza déplacé à Rafah.

L'ONU et d'autres agences d'aide internationale ont déclaré que la fermeture des deux points de passage vers le sud de la bande de Gaza - Rafah et Kerem Shalom, contrôlé par Israël - a pratiquement coupé l'enclave de l'aide extérieure et que très peu de magasins étaient disponibles à l'intérieur.

Les familles se sont entassées dans des camps de tentes et des abris de fortune, souffrant de pénuries de nourriture, d'eau, de médicaments et d'autres produits de première nécessité.

Des sources du Croissant-Rouge en Égypte ont indiqué que les expéditions avaient été complètement interrompues. "Ces points de passage sont une bouée de sauvetage... Ils doivent être rouverts sans délai", a déclaré Philippe Lazzarini, directeur de l'UNRWA, l'agence humanitaire des Nations unies.

La Maison Blanche a déclaré qu'elle avait été informée que le point de passage de Kerem Shalom rouvrirait mercredi et que les livraisons de carburant par Rafah reprendraient également à ce moment-là.

Selon des responsables du Hamas, un projet de proposition et un fonctionnaire informé des pourparlers, la proposition approuvée lundi par le Hamas comprenait une première phase avec un cessez-le-feu de six semaines, un afflux d'aide à Gaza, le retour de 33 otages israéliens, vivants ou morts, et la libération par Israël de 30 enfants et femmes palestiniens détenus pour chaque otage israélien libéré.

Les détracteurs de la guerre de Gaza ont exhorté le président américain Joe Biden à faire pression sur Israël pour qu'il change de cap. Les États-Unis, le plus proche allié d'Israël et son principal fournisseur d'armes, ont retardé de deux semaines certaines livraisons d'armes à Israël, selon quatre sources mardi.

La Maison Blanche et le Pentagone se sont refusés à tout commentaire, mais il s'agirait du premier retard de ce type depuis que l'administration Biden a offert son soutien total à Israël après l'attaque du Hamas du 7 octobre.

Selon le ministère de la santé de Gaza, l'offensive israélienne a tué 34 789 Palestiniens, pour la plupart des civils, au cours du conflit.

La guerre a commencé lorsque les militants du Hamas ont attaqué Israël le 7 octobre, tuant environ 1 200 personnes et en enlevant environ 250 autres, dont 133 seraient toujours en captivité à Gaza, selon les décomptes israéliens.