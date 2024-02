Les Houthis du Yémen ont déclaré mardi qu'ils ne pourraient reconsidérer leurs attaques de missiles et de drones contre le trafic maritime international en mer Rouge que si Israël mettait fin à son "agression" dans la bande de Gaza.

Interrogé sur l'arrêt des attaques en cas d'accord de cessez-le-feu, le porte-parole des Houthis, Mohammed Abdulsalam, a déclaré à Reuters que la situation serait réévaluée si le siège de Gaza prenait fin et si l'aide humanitaire était libre d'entrer.

"Il n'y aura pas d'arrêt des opérations visant à aider le peuple palestinien, sauf si l'agression israélienne contre Gaza et le siège cessent", a-t-il déclaré, avant que de nouvelles informations ne fassent état d'une nouvelle attaque présumée.

Un vraquier grec battant pavillon des Îles Marshall a signalé mardi qu'un missile avait touché l'eau à 3 milles nautiques du navire, qui se trouvait à 63 milles nautiques au nord-ouest de Hodeidah, au Yémen, a indiqué la société britannique de sécurité maritime Ambrey dans une note d'information.

Les opérations de commerce maritime du Royaume-Uni (UKMTO) ont également envoyé une alerte sur l'incident, ajoutant que l'équipage et le navire étaient sains et saufs et qu'ils se dirigeaient vers le prochain port d'escale.

Au moment où le missile a été aperçu, un chimiquier/produit pétrolier battant pavillon panaméen et appartenant aux Émirats arabes unis se trouvait à environ 2 milles nautiques du navire, a indiqué Ambrey.

Dans ce qui semble être un événement connexe, la télévision Al-Masira des Houthis a déclaré mardi en fin de journée que les États-Unis et le Royaume-Uni avaient lancé ensemble deux frappes aériennes au-dessus de Hodeidah, la plus ancienne ville portuaire du Yémen.

Les risques pour le transport maritime se sont accrus en raison des frappes répétées des Houthis en mer Rouge et dans le détroit de Bab al-Mandab depuis novembre, qu'ils décrivent comme des actes de solidarité avec les Palestiniens contre Israël lors de la guerre de Gaza.

Mardi, Maersk, le plus grand transporteur mondial de conteneurs, a conseillé à ses clients de se préparer à ce que les perturbations en mer Rouge durent jusqu'au second semestre de l'année et d'intégrer des temps de transit plus longs dans la planification de leur chaîne d'approvisionnement.

Les marins restent dans la ligne de mire et ont signé des accords pour recevoir un double salaire lorsqu'ils pénètrent dans les zones à haut risque et ont le droit de refuser de naviguer sur des navires traversant la mer Rouge.

Galaxy Maritime Ltd, le propriétaire britannique du transporteur de voitures Galaxy Leader, qui a été détourné par les Houthis le 19 novembre avec ses 25 membres d'équipage, a déclaré mardi que les marins bulgares, ukrainiens, mexicains, roumains et philippins n'avaient "rien à voir avec le conflit au Moyen-Orient".

"Les familles des personnes détenues appellent la communauté internationale à prendre des mesures pour obtenir la libération immédiate de l'équipage", a déclaré Galaxy Maritime dans une mise à jour.

Arsenio Dominguez, secrétaire général de l'Organisation maritime internationale (OMI), a appelé, lors d'une réunion, à une action collective pour renforcer la sécurité des personnes en mer et à la libération du Galaxy Leader.

Les Houthis, qui contrôlent les régions les plus peuplées du Yémen, ont envoyé aux responsables du transport maritime et aux assureurs une notification officielle de ce qu'ils appellent une interdiction pour les navires liés à Israël, aux États-Unis et à la Grande-Bretagne de naviguer dans les mers environnantes.

Le gouvernement officiellement reconnu du Yémen a déclaré dans une lettre diffusée le 15 février aux pays membres de l'OMI qu'il avait "mis en garde contre le danger que représente la milice Houthi", ajoutant que le groupe avait continué à poser au hasard des mines en mer, tout en utilisant des drones et des missiles.

Le sort du cargo abandonné Rubymar n'était pas clair après qu'il ait été touché par un missile des Houthis le 18 février dans le sud de la mer Rouge et qu'il ait laissé échapper du carburant. Le navire est resté immergé. S'il coule, il s'agira du premier naufrage lié à la campagne actuelle des Houthis.

Le courtier d'affrètement du navire a déclaré à Reuters lundi qu'il cherchait à faire venir un navire de travail pour boucher un trou causé par le missile des Houthis. Aucune autre information n'a été communiquée mardi. (Reportage de Jonathan Saul à Londres et Mohamed Ghobari à Aden ; reportages complémentaires de Maha El Dahan à Dubaï, Yomna Ehab et Adam Makary au Caire et Lisa Baertlein à Los Angeles ; Rédaction de Kevin Liffey, Nick Macfie et Cynthia Osterman)