Les militants houthis du Yémen ont déclaré lundi qu'ils avaient attaqué un autre navire de charge dans le golfe d'Aden, qui risquait de couler, faisant ainsi monter les enchères dans leur campagne visant à perturber le transport maritime mondial en solidarité avec les Palestiniens qui participent à la guerre de Gaza.

Depuis novembre, les Houthis, alliés à l'Iran, ont mené des attaques répétées de drones et de missiles en mer Rouge et dans le détroit de Bab al-Mandab, ce qui a attiré les bombardements américains et britanniques à leur encontre.

Le porte-parole militaire des Houthis, Yahya Sarea, a déclaré dans un communiqué que l'équipage du Rubymar était sain et sauf, mais que le navire était gravement endommagé et risquait de couler. Le navire battant pavillon bélizien, enregistré au Royaume-Uni et géré par le Liban a été attaqué dimanche.

Les Houthis ont également abattu un drone américain au-dessus du port yéménite de Hodeidah, a ajouté M. Sarea.

La société de sécurité LSS-SAPU, chargée de la sécurité du Rubymar, a déclaré que l'équipage avait évacué le navire après le tir de deux missiles. Ils ont été récupérés par un autre navire commercial qui les a emmenés à Djibouti.

"Nous savons qu'il prenait l'eau", a déclaré LSS-SAPU à Reuters par téléphone. "Il n'y a plus personne à bord... Les propriétaires et les gestionnaires étudient les possibilités de remorquage.

Jusqu'à présent, aucun navire n'a été coulé ni aucun équipage tué à la suite de ces attaques sur une voie maritime qui représente environ 12 % du trafic maritime mondial. Certaines compagnies ont choisi d'emprunter la route la plus longue et la plus coûteuse, qui passe par la pointe sud de l'Afrique.

Malgré les attaques occidentales dont ils font l'objet au Yémen, les Houthis ont juré de continuer à cibler les navires liés à Israël jusqu'à ce que cessent les attaques contre les Palestiniens de la bande de Gaza.

UN NAVIRE BATTANT PAVILLON GREC TOUCHÉ

Lors d'un deuxième incident en l'espace de quelques heures, un vraquier battant pavillon grec et appartenant aux États-Unis, avec 23 membres d'équipage, a été attaqué à deux reprises lundi par des missiles ; une fenêtre a été endommagée, mais le personnel n'a pas été blessé, selon des sources du ministère grec de la marine marchande.

Le navire transportait des céréales d'Argentine à Aden.

Les marins dans la ligne de mire ont signé des accords à l'échelle du secteur leur donnant le droit de refuser de naviguer sur des navires traversant la mer Rouge et de recevoir un double salaire lorsqu'ils entrent dans des zones à haut risque.

Les associations du secteur du transport maritime ont demandé lundi la libération des 25 membres d'équipage du navire commercial Galaxy Leader détourné par les Houthis il y a trois mois.

"Les 25 marins qui composent l'équipage du Galaxy Leader sont des victimes innocentes de l'agression en cours contre le transport maritime mondial", ont déclaré les associations. "Il est odieux que des marins aient été capturés par des forces militaires et qu'ils aient été séparés de leurs familles et de leurs proches pendant trop longtemps.

Le PDG de QatarEnergy, deuxième exportateur mondial de gaz naturel liquéfié (GNL), qui a cessé de naviguer via la mer Rouge, a déclaré que cette interruption retardait les livraisons.

Le transport maritime par conteneurs, qui achemine des biens de consommation, commence également à ressentir l'impact du réacheminement des navires. S&P Global Market Intelligence a indiqué dans un rapport publié vendredi que l'industrie de l'habillement s'attendait désormais à des coûts plus élevés et à des retards.

Les Houthis, qui contrôlent les régions les plus peuplées du Yémen, ont pris pour cible des navires ayant des liens commerciaux avec les États-Unis, le Royaume-Uni et Israël, selon des sources de transport maritime et d'assurance.

Les primes d'assurance contre les risques de guerre ont augmenté et représentent aujourd'hui environ 1 % de la valeur des navires, avant diverses réductions, ce qui se traduit toujours par des centaines de milliers de dollars de coûts supplémentaires par voyage, selon les sources d'assurance.

"Les compagnies maritimes doivent mettre en balance l'augmentation des coûts et des temps de trajet avec les risques encourus par leurs navires et, surtout, la sécurité de l'équipage à bord", a déclaré le courtier d'assurance Gallagher Speciality Marine dans un rapport publié la semaine dernière. (Reportages d'Ahmed Tolba, Hatem Maher et Yomna Ehab au Caire, Ahmed Elimam à Dubaï, Lisa Barrington à Singapour, Jonathan Saul à Londres, Andrew Mills à Ras Laffan et Renee Maltezou à Athènes ; Rédaction de Michael Georgy et Jonathan Saul ; Rédaction d'Angus MacSwan et Andrew Cawthorne)