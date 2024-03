WASHINGTON (Reuters) - Les Etats-Unis ont autorisé ces derniers jours le transfert de plusieurs milliards de dollars de matériel militaire à Israël tout en exprimant publiquement son opposition à un projet israélien d'offensive terrestre contre Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, rapporte vendredi le Washington Post.

Parmi ce nouveau "paquet" figurent des avions de combat ainsi que plus de 1.800 bombes MK84 de 2.000 livres (900 kilos environ) et 500 bombes MK82 de 500 livres, détaille le quotidien qui s'appuie sur des sources au sein du Pentagone et du département d'Etat.

Washington fournit chaque année une aide militaire d'un montant de 3,8 milliards de dollars (3,52 milliards d'euros) à son allié israélien, une aide aujourd'hui remise en cause par une partie du Parti démocrate du président Joe Biden en raison des victimes et destructions engendrées par l'offensive d'Israël sur la bande de Gaza depuis plus de cinq mois.

(Kanishka Singh, Jean-Stéphane Brosse pour la version française)