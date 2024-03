LE CAIRE/GAZA (Reuters) - Les combats continuaient de faire rage samedi aux abords du principal hôpital de Gaza, Al Chifa, où Israël dit avoir tué 170 combattants palestiniens depuis le début de son opération lundi, tandis que le ministère palestinien de la Santé a dénoncé la mort de cinq patients.

Les branches armées du Hamas et du Djihad islamique ont confirmé que leurs combattants affrontaient les soldats israéliens autour de l'immense complexe hospitalier, tout en niant toute présence à l'intérieur de l'établissement.

Selon le ministère palestinien de la Santé, cinq patients sont morts faute d'avoir reçu de soins appropriés depuis six jours. D'autres patients sont dans un état critique, a-t-il ajouté.

L'armée israélienne, qui a perdu deux soldats tués au combat depuis le début de l'opération, assure préserver le personnel hospitalier et les patients et leur fournir de l'eau et de la nourriture.

Reuters n'a pas pu accéder à l'hôpital pour vérifier la situation sur place.

Al Chifa, plus grand hôpital de la bande de Gaza avant la guerre, est aujourd'hui l'un des rares établissements de santé encore partiellement opérationnels dans le nord du territoire.

Selon des habitants vivant à proximité, l'armée israélienne a dynamité des dizaines de maisons et d'immeubles aux alentours et détruit des routes avec des bulldozers.

L'opération militaire à Al Chifa marque le retour des combats de grande ampleur dans le nord de Gaza, que l'armée israélienne avait pourtant affirmé il y a plusieurs mois avoir "pacifiée" en chassant les combattants du Hamas et d'autres groupes palestiniens.

Selon Tsahal, 350 membres du Hamas et du Djihad islamique ont été arrêtés en six jours, en plus de 170 qui auraient été tués.

Le Hamas a contesté ces chiffres, affirmant qu'une grande partie des victimes étaient des patients de l'hôpital où des civils qui s'y étaient réfugiés.

Un pharmacologue exerçant à Al Chifa, Mohamed al Nono a été abattu par des soldats israéliens qui lui avaient ordonné, ainsi qu'à d'autres médecins, d'évacuer l'hôpital, a déclaré sa famille à Reuters. Mohamed al Nono est le frère de Taher al Nono, conseiller de presse du chef politique en exil du Hamas, Ismaïl Haniyeh.

L'armée israélienne n'a pas fait de commentaire sur cet incident.

Les bombardements israéliens et les combats se poursuivent également dans le centre et le sud de la bande de Gaza, où l'armée israélienne a dit avoir tué une vingtaine d'hommes armés aux cours des dernières 24 heures, tandis que les services de santé palestiniens ont fait état de huit morts et des blessés dans une maison détruite par une frappe aérienne à Rafah.

Plus de 32 000 Palestiniens ont été tués depuis le début de l'offensive israélienne dans la bande de Gaza, selon les services de santé de l'enclave dirigée par le Hamas.

