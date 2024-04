Le président français Emmanuel Macron a rencontré vendredi à Paris le Premier ministre libanais Najib Mikati et le chef de l'armée Joseph Aoun pour discuter des moyens de mettre fin aux combats transfrontaliers entre le Hezbollah et Israël et de sortir le Liban de l'impasse politique dans laquelle il se trouve.

Un communiqué du bureau de M. Mikati indique qu'il a discuté avec M. Macron d'une proposition française visant à mettre fin aux combats transfrontaliers, qui prévoit un soutien accru à l'armée libanaise et le retrait des combattants du Hezbollah dans un rayon de 10 km de la frontière.

M. Mikati a remercié M. Macron pour ses efforts "visant à mettre fin à l'agression israélienne contre le Liban et à soutenir l'armée avec des équipements et de l'expertise pour lui permettre d'accomplir pleinement ses tâches", selon le communiqué.

Le Hezbollah, soutenu par l'Iran, et l'armée israélienne se sont affrontés à la frontière libanaise depuis que la guerre entre Israël et le Hamas a éclaté le 7 octobre. Il s'agit des hostilités les plus graves depuis la guerre qui les a opposés en 2006.

Les combats ont alimenté les inquiétudes quant au risque d'une nouvelle escalade.

M. Macron et M. Mikati ont également discuté de la nécessité d'élire un nouveau président, plus d'un an et demi après le départ de l'ancien président Michel Aoun, qui a aggravé la paralysie politique alors que le Liban continue de souffrir d'une crise financière aiguë, selon le communiqué du bureau de M. Mikati.