L'industrie israélienne de la défense était présente en force au salon aéronautique de Singapour cette semaine, faisant son retour après avoir été largement absente du salon aéronautique de Dubaï en novembre, à la suite de la guerre entre Israël et le Hamas, un sujet qui n'a pas été abordé lors du sommet de l'Asie.

Le ministère israélien de la défense et 11 de ses sous-traitants ont participé au plus grand rassemblement d'Asie consacré à l'aérospatiale et à la défense, notamment Israel Aerospace Industries (IAI), Rafael Advanced Defense Systems et Elbit Systems.

IAI, Rafael, Elbit et le ministère de la défense ont tous refusé de commenter la guerre à Gaza, y compris les performances de leurs propres armes.

"Nous ne discutons pas des armes", a déclaré à Reuters Ziv Avni, vice-président du développement commercial chez Elbit, lors de la présentation de son dernier drone aérien, dont une affichette indiquait qu'il pouvait transporter des "munitions de repérage pour des frappes aériennes secrètes et précises".

Israël a fait l'objet de critiques et de protestations en raison de la campagne militaire qu'il mène depuis des mois à Gaza et qui, selon le ministère de la santé, a tué plus de 29 000 Palestiniens.

Israël a lancé son offensive militaire à Gaza après que des militants de la bande de Gaza, gouvernée par le Hamas, ont tué 1 200 personnes et pris 253 otages dans le sud d'Israël le 7 octobre.

La guerre n'a pas été évoquée par les délégués présents à Singapour et n'a pas entamé l'appétit pour les missiles, le matériel d'espionnage et les drones israéliens, ont déclaré à Reuters deux responsables de l'industrie israélienne présents au salon, qui ont demandé à ne pas être nommés en raison du caractère sensible de la question.

Des groupes d'hommes en uniforme militaire, originaires pour la plupart de pays asiatiques, ont été régulièrement aperçus en train d'entrer dans les stands des entreprises israéliennes de défense pour y discuter.

Les rassemblements publics non autorisés et les protestations concernant la situation politique dans d'autres pays sont interdits à Singapour. Toutefois, certaines critiques ont été formulées en ligne à l'encontre des entreprises de défense israéliennes présentes au salon de l'aéronautique et de l'espace.

IAI, Rafael et le ministère israélien de la défense n'ont pas répondu aux demandes de commentaires sur les critiques en ligne.

Le gouvernement israélien a défendu à plusieurs reprises sa campagne militaire à Gaza comme une défense légitime de son peuple contre les militants du Hamas, qui ont déclenché le conflit. (Reportage de Joe Brock, édition de Gerry Doyle)